Provincia Cosenza, difficoltà sugli equilibri di bilancio. PD e Provincia democratica “avevamo ragione”

COSENZA – “I fatti ci hanno dato ragione. Abbiamo sempre fatto rilevare nel merito alcune difficoltà finanziarie dell’ente e siamo soddisfatti che in uno spirito costruttivo la maggioranza abbia sposato, seppur in parte, le nostre osservazioni nel consiglio provinciale precedente. Nel consiglio provinciale odierno i suddetti gruppi hanno espresso voto contrario sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio”. È quanto scrivono in una nota i gruppi del PD e di Provincia democratica dopo la seduta del consiglio provinciale chiamata ad approvare importanti punti in ordine finanziario.

“ In base agli articoli 193 e 141 del tuel la mancata approvazione degli equilibri di bilancio entro il 31 luglio di ogni anno costituisce una delle ipotesi di scioglimento del consiglio provinciale: tale scadenza non è stata rispettata, ma addirittura nella seduta consiliare odierna il parere del collegio dei revisori, sulla proposta di deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio risulta come non reso, in quanto il collegio non esprime un parere alcuno, ne positivo e ne negativo, ma rinvia l’espressione del parere (che quindi potrà anche essere negativo) al completamento di una revisione straordinaria dei residui (necessaria per l’adeguamento del fcde) ancora in essere ( sic!!!…e quindi il rendiconto appena approvato con il relativo riaccertamento ordinario dei residui potrebbe essere farlocco…????). Pertanto abbiamo ritenuto non esserci le condizioni giuridiche per una legittima approvazione del punto. Di questo sicuramente renderemo edotto sua eccellenza il prefetto per le determinazioni che riterrà necessario adottare.

Il Consiglio Provinciale, su relazione del Dirigente di Settore dott. Giuseppe Meranda, l’Assise ha infatti approvato a maggioranza (quattro voti contrari) la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Sulla questione però, preso atto che l’ingente mole dei residui attivi e passivi, sebbene già oggetto di un primo parziale ridimensionamento, non consente, allo stato, un’adeguata e puntuale verifica sul permanere degli equilibri di bilancio e sulla congrua individuazione delle ulteriori singole misure eventualmente necessarie al loro ripristino previste dal TUEL – il Consiglio ha formulato direttiva ai dirigenti dei competenti Settori provinciali perché si compiano, nella maniera più rapida ed approfondita possibile, le operazioni di verifica straordinaria dei residui stessi e ogni altra attività necessaria a garantire gli equilibri di bilancio dell’Ente.