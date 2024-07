Professore in Chirurgia Toracica, l’Unical: “nessun incarico, la scelta solo dopo l’esito del concorso”

RENDE – “Siamo a conoscenza delle recenti indiscrezioni apparse su alcuni media e social riguardanti una posizione di professore in Chirurgia Toracica presso la nostra università. È opportuno chiarire che la posizione verrà coperta attraverso un concorso pubblico in corso di svolgimento e nessuna decisione è stata assunta”.

È quanto scrive in una nota l’università che spiega “l’Unical è costantemente impegnata nel comunicare in modo trasparente e tempestivo ogni notizia di pubblico interesse a tutti i media ed è sempre disponibile a fornire informazioni e verifiche qualora i giornalisti le richiedano (cosa non avvenuta in questo caso). Il suddetto concorso è stato bandito a seguito delle due recenti Call per manifestazioni di interesse che hanno ricevuto candidature eccellenti nel settore della Chirurgia Toracica, dall’Italia e dall’estero. Ma l’elevato profilo dei candidati ed il prestigio delle posizioni da loro ricoperte fa sì che, non solo si debba attendere l’esito della procedura concorsuale, ma, soprattutto, si debba vedere se il vincitore scioglierà poi le riserve, decidendo di lasciare la posizione ricoperta per accettare la sfida di lavorare per l’Unical nella sanità calabrese. Nulla è ancora definito. Pertanto daremo opportuna comunicazione, una volta che le procedure concluderanno il loro corso”.