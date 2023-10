Presentato il dossier sulla candidatura di Cosenza a Capitale Italiana della Cultura 2026

COSENZA – Dai “sogni ai segni”, è il dossier della candidatura di Cosenza a Capitale Italiana della Cultura 2026, presentato a Palazzo dei Bruzi alla presenza tra l’altro dei parlamentari cosentini Simona Loizzo, Anna Laura Orrico e Alfredo Antoniozzi. “Abbiamo messo in campo qualcosa che ci fa ben sperare per il prosieguo di questo percorso che ci pone tra le 16 aspiranti alla vittoria finale. E’ quanto ha dichiarato il sindaco di Cosenza Franz Caruso. Ad ogni modo, per il primo cittadino del capoluogo bruzio, essere tra le prime sedici città aspiranti rappresenta per la città di Cosenza un risultato più che lusinghiero e al di là di quello che sarà il risultato finale , questo dossier segna la rinascita culturale della città.

