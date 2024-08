Piste ciclabili a Cosenza, il sindaco precisa: «non le smantelliamo ma le rendiamo più sicure»

COSENZA – La Giunta municipale, presieduta dal Sindaco Franz Caruso, su proposta dell’Assessore alla mobilità e ai trasporti, Damiano Covelli, ha approvato l’atto di indirizzo per procedere ad alcune modifiche alla viabilità cittadina, approvando, inoltre, lo schema delle piste ciclabili sostitutive e/o integrative da realizzare in alternativa a quelle esistenti, nell’area compresa tra l’estremità meridionale di Viale Giacomo Mancini e Piazza dei Bruzi. “E’ opportuno sgombrare il campo da ogni equivoco – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso nel dare la notizia dell’approvazione in giunta del provvedimento -. La nostra Amministrazione – ha aggiunto Franz Caruso – non smantella nulla, ma allungherà di un chilometro il tracciato delle piste ciclabili, razionalizzando i percorsi e, soprattutto, rendendoli più sicuri, più intuitivi e meglio compatibili con i flussi veicolari degli automobilisti.

Un progetto per una pista ciclabile da Cosenza fino a Sibari

Su questo aspetto i rappresentanti della FIAB (la Federazione Italiana Ambiente e Bici Cosenza) con i quali abbiamo sempre dialogato, possono stare più che tranquilli. L’Amministrazione comunale non va “contromano”, ma procede spedita nella giusta direzione che è quella del rispetto nei confronti di chi ama le due ruote e della sicurezza di ciclisti e cicloamatori. Il nuovo progetto nasce, infatti, dalla necessità di aumentare la sicurezza delle piste ciclabili, evitando i molti incidenti che si sono verificati. La nostra Amministrazione andrà anche oltre – aggiunge Franz Caruso. Con la nuova Agenda Urbana Cosenza-Rende, che prevede una linea di finanziamento per le infrastrutture ciclabili, potremo, in unione con il Comune di Rende, dar corso al progetto che prevede una pista ciclabile che parte dalla Confluenza dei Fiumi e che, lungo il Crati, arriverà proprio fino a Rende, con possibilità di prolungarsi, coinvolgendo tutti gli altri comuni della riva destra del Crati, fino a Sibari dove si trova la foce del fiume. E’ prevista, inoltre, una nuova pista ciclabile che si svilupperà nella zona retrostante il Centro commerciale “i Due Fiumi” per ricongiungersi in prossimità del Ponte di Calatrava.

Il provvedimento di giunta di oggi, quindi – ha proseguito Franz Caruso – non intende togliere niente a nessuno, ma solo migliorare le condizioni di percorribilità, in sicurezza, di chi utilizza le piste ciclabili che rappresentano elemento fondamentale della nostra città e della sua mobilità. E’ evidente che per migliorare la mobilità in bicicletta occorre porre in essere degli interventi propedeutici ad ottenere situazioni migliorative degli spostamenti su due ruote. La presenza delle strutture di delimitazione delle piste ciclabili lungo il lato ovest di Piazza Giacomo Mancini (nel tratto compreso tra Viale Giacomo Mancini e Viale Trieste), lungo il lato ovest di Piazza Matteotti e il lato est di via Sertorio Quattromani, non agevolano questo cambiamento, così come, peraltro, non garantiscono allo stato attuale un collegamento ciclabile efficiente e sicuro tra punti di rilevante interesse. Di qui – ha spiegato ancora il Sindaco Franz Caruso – la necessità di proporre integrazioni che sottendono l’interesse pubblico alla libera e sicura mobilità veicolare e pedonale, attraverso interventi integrativi che possono contribuire ad attenuare la congestione dei flussi di traffico durante particolari momenti della giornata. Abbiamo, pertanto, ritenuto di ridefinire il circuito di piste ciclabili, in prossimità del Municipio, individuando percorsi alternativi a quelli esistenti, in attesa di una più completa riprogrammazione da effettuare in attuazione del PUMS, in modo da collegare gli spazi prossimi alla sede del nostro municipio con il circuito ciclabile cittadino”.

Nella delibera di Giunta è stato, pertanto, dato indirizzo al Dirigente del settore Manutenzione di procedere alla rimozione delle strutture di delimitazione delle piste ciclabili esistenti e di istituire la segnaletica orizzontale e verticale nell’area interessata dalle modifiche. Al Dirigente del Settore Viabilità, trasporti e Mobilità è stato, inoltre, dato indirizzo per predisporre ogni atto necessario all’istituzione delle aree di sosta regolamentate lungo il lato ovest di Piazza Matteotti e il lato ovest di via Sertorio Quattromani, ed al ripristino della viabilità lungo l’area interessata dagli interventi previsti.