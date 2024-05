“Per un’ora d’aria”: l’omicidio di Sergio Cosmai, direttore del carcere di Cosenza, su Rai1 a “Cose Nostre”

COSENZA – Per un’ora d’aria” è il titolo della puntata del programma “Cose Nostre” che ieri sera ha raccontato la storia di Sergio Cosmai, un uomo che ha guidato il carcere di Cosenza imponendo da subito “il rispetto delle regole in uno dei penitenziari più turbolenti d’Italia. Ma nel giugno ’83, durante la protesta dei detenuti per ottenere un’ora d’aria supplementare, rifiuta di piegarsi alla sfida lanciatagli da uno dei boss della ‘ndrangheta cosentina: una scelta che pagherà con la vita”. Nella puntata di ieri sera, condotta da Emilia Brandi, a ripercorrere l’intera vicenda l’ex procuratore capo di Cosenza Mario Spagnuolo, il giornalista Arcangelo Badolati e la vedova di Cosmai Tiziana Palazzo.

Era il primo pomeriggio del 12 marzo del 1985 quando il direttore del carcere di Cosenza, venne raggiunto da undici proiettili calibro 38 che lo colpirono alla testa. Cosmai, con la sua 500 gialla, stava percorrendo la strada che collega il quartiere Roges di Rende a Cosenza (oggi la via porta il suo nome) per prendere dall’asilo la figlia Rossella di appena 3 anni. Un’auto si affiancò alla sua e la crivellò di colpi. Venne immediatamente soccorso ma morì il giorno seguente durante un disperato viaggio verso l’ospedale di Trani. Un mese dopo sarebbe nato il suo secondogenito. Dal giorno della sua morte ogni anno viene ricordato all’interno della Casa Circondariale (che porta il suo nome) e dove sorge un monumento in memoria del giurista assassinato dalla ‘ndrangheta.

Clicca e rivedi la puntata



Sergio Cosmai: ucciso perché non si piegò alla ‘ndrangheta

Ucciso perchè non si piegò alla ‘ndrangheta. Appena divenuto direttore, Cosmai, aveva compreso che la permeabilità era uno dei problemi delle strutture carcerarie, non accettando che ci potesse essere traffico di sostanze stupefacenti e di armi. Fu anche un esempio per la sua capacità di indebolire chi voleva stabilire gerarchie criminali anche in un carcere e quando decise che il supplemento dell’ora d’aria non era un diritto ma un privilegio che i detenuti dovevano guadagnarsi. La sua presenza, nelle vesti di direttore, aveva segnato il tramonto di tutti i privilegi concessi ai detenuti che erano esponenti di spicco della criminalità organizzata.