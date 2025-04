PD: «Cosenza verso il rilancio, Franz Caruso risana i conti e punta alla rinascita»

COSENZA – “Nella prima metà della consiliatura l’amministrazione guidata da Franz Caruso ha avuto il merito miracolistico di avviare e, ormai, portare a compimento l’opera di risanamento finanziario dell’ente comunale. Non solo è stato evitato un ulteriore dissesto ma si è messo ordine nella gestione finanziaria attraverso una azione che ha prodotto maggiore entrate e ridotto le tasse comunali. Sarebbe sufficiente solo questo dato per affermare che la mission affidata dalla maggioranza degli elettori cosentini alla compagine amministrativa del sindaco Franz Caruso è stata compiuta”.

A scriverlo in una nota il Circolo PD Cosenza “Marica Zuccarelli” che ieri ha tenuto una riunione aperta dalla relazione della segretaria Rosi Caligiuri che “ha riconosciuto innanzitutto questo merito per poter affermare contestualmente la necessità di un rilancio dell’azione amministrativa. La fase conclusiva, nei prossimi due anni, della consiliatura non deve trascinarsi in maniera inerziale ma dovrà consentire anche il compimento dell’opera di cambiamento della città reale. Su queste basi nell’ ampio dibattito che si è sviluppato si è espresso uno spirito fortemente unitario degli iscritti e dirigenti del PD cittadino. È stato, così, anche ribadito il valore che la designazione unitaria ha rivestito nella indicazione a vicesindaca di Maria Locanto. In questo contesto è stata sottolineata l’esigenza di una maggiore valorizzazione della esperienza fin qui condotta e, contestualmente, la necessità di fronteggiare le criticità che si registrano nella stessa azione amministrativa.

In particolare, si tratta di valorizzare come scelta strategica l’opera, che l’amministrazione sta portando avanti, di riqualificazione del centro storico cittadino. Non più interventi frammentari e di facciata ma l’attuazione di una azione di cura, manutenzione e messa in sicurezza organica e strutturale. Attraverso questa opera e la ristrutturazione di grande parte del patrimonio edilizio pubblico e privato, a partire dal ripristino dei contenitori culturali, si và coerentemente perseguendo l’obiettivo di fare del centro storico un polo di sviluppo strategico di “Cosenza 2050”. In questo senso la scelta, pronunciata per decenni ma che solo oggi finalmente è stata realizzata, di allocare nel centro storico attività didattiche e residenze universitarie, consente al centro storico di porsi come fattore di sviluppo economico e come leva fondamentale per operare un riequilibrio dello sviluppo tra nord e sud dell’intera area urbana cosentina. Non meno significativa è l’azione avviata per la riqualificazione delle periferie. Attraverso i molteplici interventi in atto si configura sempre piú una città policentrica con forti livelli di inclusione ed integrazione urbanistica. Nel dibattito è stata posta la necessità che esanimi il Piano Strutturale Comunale e si pervenga a scelte in discontinuità rispetto alla precedente esperienza amministrativa e con la prospettiva di definire un Piano Associato Comunale tra i comuni dell’area urbana. Su questi ed altri temi che si ritengono prioritari il circolo del PD si impegna a promuovere specifici momenti di approfondimenti, anche in presenza del sindaco e assessori.

Le priorità indicate nella definizione di un cronoprogramma di iniziative, sono quelle ritenute criticità in alcuni settori della attività amministrativa. In particolare, nel settore del trasporto pubblico locale, della sanità (a partire della vicenda della realizzazione del nuovo ospedale) e del welfare. Per quanto riguarda la mobilità e il trasporto cittadino non può essere archiviata la scelta di un collegamento veloce metropolitano tra la città e l’università. La cancellazione dell’ investimento per la realizzazione della metropolitana leggera è stata un grave atto da parte della Regione Calabria. Il PD chiede al tempo stesso che si pervenga alla attuazione di un piano di mobilità e viabilità finalizzato all’accrescimento dei livelli di vivibilità ambientale attraverso l’intensificazione del trasporto pubblico collettivo e la disincentivazione dell’uso delle auto private. La parte conclusiva della consiliatura richiede, anche e soprattutto, uno sforzo maggiore e più intenso nella programmazione e nella attuazione delle politiche sociali particolarmente rivolte agli anziani, minori e con disabilità. Ciò è reso ancor più necessario alla luce dell’ampliamento della fascia sociale di povertà assoluta. Al Comune su questi temi, dopo l’avvenuto trasferimento di funzioni da parte della Regione, è richiesto non soltanto una efficiente capacità burocratico-amministrativa ma una funzione di programmazione e di erogazione di servizi diffusi ed innovativi. La riunione ha, infine, chiesto ed ottenuto la disponibilità di tutti i rappresentanti istituzionali del partito (consiglieri regionali, provinciali e comunali) per una organizzazione della sede del circolo come punto di incontro permanente con i cittadini.