PD Cosenza: dopo le tensioni Lettieri è il nuovo segretario provinciale

COSENZA – Dopo le risse sui giornali a colpi di comunicati stampa e dopo quella fisica durante i lavori della Commissione provinciale, il Partito Democratico di Cosenza ha il nuovo segretario provinciale. Si tratta di Matteo Lettieri, sindaco di Celico che ha ottenuto 34 delegati contro i 26 dello sfidante, Pino Le Fosse. Per la proclamazione ufficiale bisogna attendere il prossimo 15 luglio, giorno in cui si svolgerà l’assemblea provinciale. Per il neo segretario provinciale del PD, soddisfatto per l’importante conseguito, frutto di un lavoro di squadra e finita la fase congressuale e delle tensioni è il momento di lavorare tutti insieme per rilanciare il Partito Democratico nella provincia di Cosenza.

- Pubblicità Sky-