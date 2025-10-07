Paura a Cosenza, maxi rissa su Viale Parco: sul posto forze dell’ordine e quattro ambulanze

- Advertisement -

COSENZA – Momenti di tensione questo pomeriggio a Cosenza, su Viale Parco, dove si è verificata una maxi rissa nei pressi del supermercato Conad. Secondo le prime informazioni, l’episodio avrebbe coinvolto circa cinque persone, tra cui una coppia al centro della lite.

La situazione è degenerata quando un uomo avrebbe aggredito la donna, scatenando la reazione degli altri presenti. L’aggressore è stato immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine – giunti sul posto per sedare il litigio dopo l’allarme lanciato dai passanti che attoniti hanno assistito alla scena – e portato in Questura per accertamenti.

Sul posto sono intervenute anche quattro ambulanze, per prestare le prime cure sanitarie alle persone coinvolte e verificare eventuali ferite. Fortunatamente, al momento non risultano gravi condizioni tra i partecipanti. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda.