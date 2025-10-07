HomeArea Urbana

Paura a Cosenza, maxi rissa su Viale Parco: sul posto forze dell’ordine e quattro ambulanze

Momenti di tensione questo pomeriggio a Cosenza, su Viale Parco, dove si è verificata una maxi rissa nei pressi di un supermercato

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Momenti di tensione questo pomeriggio a Cosenza, su Viale Parco, dove si è verificata una maxi rissa nei pressi del supermercato Conad. Secondo le prime informazioni, l’episodio avrebbe coinvolto circa cinque persone, tra cui una coppia al centro della lite.

La situazione è degenerata quando un uomo avrebbe aggredito la donna, scatenando la reazione degli altri presenti. L’aggressore è stato immediatamente bloccato dalle forze dell’ordine – giunti sul posto per sedare il litigio dopo l’allarme lanciato dai passanti che attoniti hanno assistito alla scena –  e portato in Questura per accertamenti.

Sul posto sono intervenute anche quattro ambulanze, per prestare le prime cure sanitarie alle persone coinvolte e verificare eventuali ferite. Fortunatamente, al momento non risultano gravi condizioni tra i partecipanti. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

salvataggio-vigili-del-fuoco-cosenza

Cosenza, donna cade e rimane bloccata in casa: salvata dai Vigili del Fuoco

Area Urbana
COSENZA - Attimi di apprensione nel primo pomeriggio in pieno centro a Cosenza, nei pressi di Piazza Bilotti, dove una signora è rimasta bloccata...
Roberto-Occhiuto

Elezioni regionali, rassegnati o indifferenti: così la Calabria lascia voce al ‘perpetuo’ lamento

Calabria
COSENZA - Le elezioni regionali in Calabria, con la vittoria del governatore uscente Roberto Occhiuto, hanno un sapore gattopardiano. "Se vogliamo che tutto rimanga...
Liparoti_Ghionna

Rende, scontro sull’urbanistica: Liparoti replica a Ghionna «La nostra scelta migliora la città»

Area Urbana
RENDE (CS) - "In riferimento alla recente delibera in tema di cessione di aree da destinare a standard urbanistici, sono costretto a replicare a...
Roberto Occhiuto ritorna in Cittadella

Occhiuto bis: «Senza l’avviso di garanzia avrei preso il 70%. Ho fatto un lavoro...

Calabria
CATANZARO - "Senza questo avviso di garanzia sarei arrivato al 70%". Così il neo presidente della Calabria Roberto Occhiuto, intervistato a 'Un giorno da...
Coma Cose Rende

I Coma Cose si separano: annullati i prossimi live. A Rende l’ultimo concerto del...

Area Urbana
ROMA - I Coma Cose si separano, è ufficiale. Fausto Lama e Francesca Mesiano, in arte California hanno annunciato nei giorni scorsi la separazione,...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37600Area Urbana22694Provincia19984Italia8065Sport3894Tirreno2988Università1486
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

salvataggio-vigili-del-fuoco-cosenza
Area Urbana

Cosenza, donna cade e rimane bloccata in casa: salvata dai Vigili...

COSENZA - Attimi di apprensione nel primo pomeriggio in pieno centro a Cosenza, nei pressi di Piazza Bilotti, dove una signora è rimasta bloccata...
Liparoti_Ghionna
Area Urbana

Rende, scontro sull’urbanistica: Liparoti replica a Ghionna «La nostra scelta migliora...

RENDE (CS) - "In riferimento alla recente delibera in tema di cessione di aree da destinare a standard urbanistici, sono costretto a replicare a...
Roberto Occhiuto ritorna in Cittadella
Calabria

Occhiuto bis: «Senza l’avviso di garanzia avrei preso il 70%. Ho...

CATANZARO - "Senza questo avviso di garanzia sarei arrivato al 70%". Così il neo presidente della Calabria Roberto Occhiuto, intervistato a 'Un giorno da...
Alessandro-Gagliardi
Area Urbana

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza: Alessandro Guagliardi è...

COSENZA - Ieri lunedì 6 ottobre 2025, l’Ordine Provinciale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza, nella prima seduta del nuovo consiglio direttivo,...
guida-patente
Tirreno

Cetraro, il giudice lo assolve per la terza volta: cade ancora...

PAOLA (CS) - Assolve l'imputato dal reato perchè il fatto non sussiste. Per la terza volta, nel giro di pochi mesi, G.A., 33 anni,...
Occhiuto-bis
Calabria

Elezioni regionali in Calabria | Occhiuto fa il bis, i commenti...

COSENZA - Roberto Occhiuto, governatore uscente, verso la riconferma alla presidenza della Regione Calabria, si posiziona in testa a Pasquale Tridico e Francesco Toscano....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA