RENDE – Paura a Rende, in via Verdi, per un incendio divampato al quinto piano di un appartamento, probabilmente si tratta di una mansarda, dove per cause in corso di accertamento è stato investito dalle fiamme. Pare che ad esplodere sia stata una bombola.

Sul posto tre squadre dei Vigili del Fuoco, carabinieri della locale Compagnia e ad agenti della polizia municipale.

In aggiornamento