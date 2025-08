Paura a Rende, capannone devastato dalle fiamme a Sant’Agostino

- Advertisement -

RENDE – Lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel tardo pomeriggio di oggi è andato in fiamme un campannone all’altezza del Comune di Rende, nella zona di Sant’Agostino. Un grande fumo nero si è levato nel cielo della città seminando paura sul territorio ad un’orario di punta. Si tratta di una struttura abbandonata che per cause ancora in corso di accertamento ha preso fuoco con le fiamma proscicenti alla corsia dell’autostradata. Al momento il traffico è bloccato su Via Modigliani. Sul posto ci sono i carabinieri ed le squadre dei vigili de fuoco al lavoro per spegnere le fiamme.