Nuovo ospedale di Cosenza all’Unical? Succurro replica al sindaco: «l’amico Franz ha frainteso»

COSENZA – Nuovo ospedale di Cosenza rimane sempre al centro di un infuocato dibattito politico sulla futura allocazione. Dove nascerà? Il sindaco Franz Caruso predilige l’area di Vaglio Lise ma la Regione, apparentemente, sembrerebbe remare verso la nascita del nuovo nosocomio all’Università della Calabria con la facoltà di medicina. In mezzo la presidente della provincia di Cosenza che avrebbe mostrato il nuovo studio di fattibilità sul nosocomio non mostrandolo al Comune di Cosenza e scatenando le ire del primo cittadino di Cosenza.

«Franz Caruso, sindaco di Cosenza e attento avvocato, dovrebbe sapere che ogni ospedale è competenza della Regione Calabria e non di Provincia, Unical e Comune di Rende. Ho incontrato il rettore Leone per discutere di viabilità e poi abbiamo parlato anche del futuro ospedale, che potrebbe sorgere nei pressi dell’ateneo oppure a Vaglio Lise». Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza, risponde con queste parole al sindaco cosentino Franz Caruso, che in una recente nota le aveva mosso delle critiche.

«Dunque, con il rettore non abbiamo parlato del sito in cui dovrà nascere il nuovo ospedale, ma – precisa Succurro – abbiamo parlato di università, perché lui era al tavolo, e di viabilità, perché il tracciato discusso è di competenza della Provincia, il progetto è del Comune di Rende e il finanziamento è regionale. Ciononostante, il sindaco Franz Caruso ha pensato a tutt’altro: o perché ha paura di non conoscere le situazioni o perché spinto da qualche maldestro suggeritore, visto che il nuovo ospedale cosentino fa gola a più persone. Lo stesso sindaco mi ha invitato a visitare l’ospedale di Cosenza, ma io conosco bene le realtà ospedaliere, su cui sta intervenendo con visione e coraggio il presidente Roberto Occhiuto, per risolvere i gravi problemi prodotti negli anni scorsi dai sodali politici di Caruso. Fossi nell’amico Franz, mi preoccuperei della città che amministra, che – conclude la presidente Succurro – indietreggia giorno dopo giorno sotto gli occhi di tutti».