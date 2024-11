Notte di paura a Cosenza, sei auto distrutte dal fuoco. Indaga la polizia

- Advertisement -

COSENZA – Notte di paura – qualche giorno fa – in via Sicilia a Cosenza quando, poco dopo l’una, un’auto, un’Alfa Romeo, ha preso fuoco. Un incendio che da lì a poco si è propagato immediatamente anche altri cinque mezzi parcheggiati lì vicino. I residenti hanno subito allertato i vigili del fuoco che giunto sul posto hanno domato le fiamme, con non poco difficoltà, ma non hanno potuto evitare i danni alle auto. Insieme ai pompieri ad arrivare in via Sicilia anche una volante della polizia. Da quanto si apprende pare siano state trovate tracce di liquido accelerante che attesterebbero la natura dolosa dell’incendio. La polizia avviato le indagini per capire le cause dell’origine del rogo, lavorando sulle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.