“Non solo pugni”: a Cosenza due giornate di sport, dibattiti e socialità – PROGRAMMA

COSENZA – L’Università della Calabria e la città di Cosenza ospiteranno la quarta edizione di Non Solo Pugni, un evento dedicato all’inclusione sociale attraverso lo sport, in programma venerdì 4 e sabato 5 ottobre 2024. L’iniziativa prevede una serie di attività, tra cui dibattiti, allenamenti condivisi con la squadra femminile di calcio del CUS Cosenza, incontri di pugilato e momenti di socialità.

L’evento, organizzato dalla ASD Boxe Popolare, attiva a Cosenza dal 1999, vedrà la partecipazione degli atleti della ASD Pugilistica Domino di Milano, delegati del CONI Cosenza, docenti e altre realtà locali come l’Istituto Comprensivo Spirito Santo, La Base e La Terra di Piero. Durante i dibattiti che si terranno presso l’Università della Calabria, si discuterà del ruolo del pugilato nell’educazione all’inclusione e del valore dello sport come strumento per combattere le disuguaglianze sociali. L’allenamento condiviso con la squadra femminile di calcio del CUS Cosenza vuole rappresentare un ulteriore e chiaro segnale dell’importanza di superare gli stereotipi di genere, sia nel mondo dello sport che nella società in generale. La ASD Boxe Popolare Cosenza invita tutti e tutte a partecipare agli eventi in programma.

Il programma dell’evento

Venerdì 4 ottobre 2024 Sede: Università della Calabria (UNICAL), Arcavacata di Rende

• Ore 11:00 – Dibattito: “Educare all’inclusione e al rispetto: il ruolo del pugilato” (Aula Solano, Cubo 19/B, UNICAL)

Interventi:

Massimo Ciglio (Dirigente Scolastico)

Oscar Greco (Storico)

Vittoria Morrone (Psicologa)

Gianfranco Tallarico (Educatore Socio-Pedagogico)

Rappresentanti della ASD Pugilistica Domino – Milano Moderatore: Giancarlo Costabile (Docente di Pedagogia dell’Antimafia, UNICAL)

• Ore 14:30 – Dibattito: “Per i guantoni è indifferente chi li indossa” (Centro Sportivo Universitario, UNICAL) Interventi:

Claudio Dionesalvi (Giornalista, Insegnante)

Francesco Oliva (Presidente ASD Boxe Popolare Cosenza)

Francesca Stancati (Delegato Provinciale CONI Cosenza)

Rappresentanti della ASD Pugilistica Domino – Milano

• Ore 16:00 – Allenamento condiviso con la squadra femminile di calcio del CUS Cosenza (Centro Sportivo Universitario, UNICAL)

• Ore 18:00 – Proiezione documentari: “A Pugni Chiusi” e “C’era una volta il Gramna” (Palestra Popolare Cosenza, Stadio “San Vito- Marulla”, Cosenza)

A seguire: Cena sociale di autofinanziamento con il contributo dell’associazione La Terra di Piero.

Sabato 5 ottobre 2024 Sede: Istituto Comprensivo Spirito Santo, Cosenza

• Ore 17:00 – Gare amatoriali di Gym Boxe (Istituto Comprensivo Spirito Santo, Cosenza)

• Ore 18:00 – Incontri di pugilato agonistico I.B.A. (maschili e femminili) A seguire: Cena sociale presso La Base (via Macallè, 17 COSENZA)