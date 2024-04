“No alla chiusura del punto nascita del Sacro Cuore”: Cosenza scende in piazza

COSENZA – “No alla chiusura del punto nascita del Sacro Cuore”. Si svolgerà sabato 20 aprile, dalle ore 10 alle 12, un sit -in pacifico, davanti alla clinica Sacro Cuore di Cosenza, in corso Italia, n. 50. Ad organizzarlo l’associazione di promozione sociale Mammachemamme che sostiene il movimento spontaneo delle mamme venutosi a creare a seguito della decisione della Regione Calabria di chiudere il punto nascita.

“Un punto nascita accessibile – scrive l’associazione in una nota – è vitale per garantire cure sicure e di qualità per le mamme, i neonati e le famiglie. Ciò non solo influisce sulla salute fisica, ma anche sul benessere emotivo di tutti”.

Per informazioni si può contattare l’indirizzo di posta elettronica:

noallachiusurasacrocuore@gmail.com. C’è anche il gruppo Facebook “No alla chiusura del punto nascita del Sacro Cuore di Cosenza”.