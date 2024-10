Montalto: sopralluogo all’IPSIA «intervento significativo per il potenziamento dell’offerta educativa»

MONTALTO UFFUGO – Questa mattina la presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro si è recata sul cantiere dell’IPSIA di Montalto, accompagnata dal sindaco Biagio Antonio Faragalli e da alcuni componenti della Giunta comunale. L’Istituto è interessato da lavori di completamento del corpo aule – lavori di completamento edile con formazione di aule e uffici amministrativi, per un importo di circa 1 milione di euro.

Nel corso della visita, la Presidente ha avuto l’opportunità di esaminare lo stato di avanzamento dei lavori e discutere con i responsabili del progetto riguardo le tempistiche e le caratteristiche delle opere in corso; e ha incontrato i tecnici di cantiere e i docenti dell’Istituto.

«Sono particolarmente interessata al buon esito dei lavori, perché Montalto è un Centro importante dell’Area Urbana che in prospettiva potrà fare parte della Città unica Cosenza-Rende-Castrolibero in una visione più allargata», ha dichiarato la Presidente, dando in ogni caso atto del buon andamento del cantiere che sarà completato nel giro di qualche mese e riconsegnato ai legittimi fruitori. Per Succurro «l’intervento è significativo non solo per il miglioramento delle infrastrutture scolastiche, ma anche per il potenziamento dell’offerta educativa nella provincia».

La Presidente ha poi sottolineato« l’importanza di fornire spazi adeguati e moderni per gli studenti e il personale docente, al fine di garantire un ambiente di apprendimento stimolante e all’avanguardia». Inoltre, ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione provinciale nel monitorare la realizzazione dei progetti educativi e infrastrutturali, considerando il loro impatto positivo per la comunità locale e per lo sviluppo del territorio.