Montalto: bimbo non trattiene i bisogni a scuola e viene lasciato sporco, indignata la madre

MONTALTO UFFUGO (CS) – Un post su Facebook per raccontare quanto accaduto al proprio figlio di 10 anni, autistico, che in classe non è riuscito a trattenere i propri bisogni e se l’è fatta addosso. A scrivere è Barbara, la mamma, che spiega come alla fine, il figlio sia tornato a casa sporco perché, dopo essere stata chiamata, arrivata sul posto, non le sarebbe stato consentito di pulirlo e cambiarlo all’interno della scuola. Una vicenda spiacevole che ha creato un senso profondo di indignazione nella madre, la quale racconta di aver tentato invano di convincere la preside a poter cambiare e pulire il figlio per evitare di tornare a casa in quelle condizioni, ma le sarebbe stato negato.

Il racconto della madre

«Mio figlio è vittima di un episodio a dir poco vergognoso. Sono stata contattata per l’uscita anticipata di mio figlio in quanto, non essendo riuscito a controllare i bisogni, si era sporcato e necessitava di essere cambiato. Da premettere che nella scuola è presente la figura dell’assistente alla persona che dovrebbe occuparsi di queste situazioni e che si è proposta di cambiare il bimbo, poiché io metto sempre nello zaino tutto l’occorrente per cambiarlo, la dirigente, però, non glielo ha permesso. Ho cercato in tutti i modi di avere il permesso di pulire a scuola mio figlio. Lo ritengo un diritto per la dignità del bambino quello di poter tornare a casa pulito. Ma il bambino è rimasto sporco e io, nonostante abbia cercato di fare ragionare la preside, chiedendo più volte di andare in bagno e cambiarlo, ho avuto come risposta che loro come scuola non hanno un luogo dove poter cambiare i bambini qualora si dovessero presentare queste situazioni, e che quindi il bimbo dovevo riportarmelo in quelle condizioni».

Secondo quanto emerso la dirigente avrebbe invitato la donna ad usare il bagno della presidenza che però non avrebbe accettato. Inoltre sempre la dirigente, avrebbe spiegato che già in altre occasioni simili si era intervenuti.