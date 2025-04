Misericordia e studenti del Pitagora per i piccoli malati dell’Annunziata: raccolta di giocattoli e uova pasquali

- Advertisement -

RENDE – “Un piccolo gesto per un sorriso”. È il nome dell’iniziativa benefica promossa dalla Misericordia di Cosenza in collaborazione con gli studenti del Liceo Scientifico – Linguistico – Scienze applicate “Pitagora” di Rende. Il sorriso di un bambino è una delle cose più preziose al mondo. Purtroppo, per alcuni di loro, questo sorriso può essere difficile da mantenere quando la malattia li costringe a restare lontani da casa, dagli amici e dalla normalità della vita quotidiana. In questo contesto nasce l’iniziativa pensata per portare un po’ di gioia a questi bambini in occasione della Santa Pasqua: un segno tangibile di speranza e vicinanza.

Venerdì 11 aprile, dalle ore 14:00 alle 17:30, verranno raccolti giocattoli e uova di Pasqua che saranno consegnati ai bambini ricoverati presso i reparti di pediatria e chirurgia pediatrica dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza. L’obiettivo è semplice ma straordinariamente importante: fare in modo che i piccoli ricoverati, costretti a passare del tempo lontano dal calore della propri casa e delle festività di Pasqua, possano sentirsi amati e supportati regalando loro un momento di dolcezza e spensieratezza. Chiunque vorrà donare un giocattolo o un uovo di Pasqua per i piccoli malati dell’Annunziata, potrà farlo venerdì pomeriggio dalle 14:00 alle 17:30 recandosi al punto di raccolta presso il liceo Scientifico Pitagora di Rende al Plesso A.