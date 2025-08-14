HomeArea Urbana

Meteo Cosenza: sole e caldo nel week end più atteso dell’estate. Ma insidia temporali anche a Ferragosto

Poche novità per il fine settimana di Ferragosto: giornate dominate dal sole e caldo anche se non esagerato. Attenzione agli acquazzoni e ai temporali sui rilievi nelle ore più calde anche domani venerdì 15 agosto. Per oggi allerta gialla

Stima lettura: 2 minuti
COSENZA – Previsioni meteo nel week end di Ferragosto a Cosenza tra sole, caldo (non esagerato) e possibili acquazzoni e temporali da oggi fino a domenica 17 agosto, nelle ore più calde e nel primo pomeriggio. L‘Anticiclone africano ha raggiunto oramai tutta l’Europa meridionale con un massimo di pressione e di caldo tra Francia e Centro-Nord Italia, un po’ come accadde nell’estate del 2003. Dal Marocco fino alla Spagna, alla Francia e al Centro-Nord Italia si superano diffusamente i 40°C con picchi specie in Francia anche di 12°C oltre la media e 44°C nel mese di agosto con nuovi record nazionali. In Italia fa più caldo al Nord (oppresso anche dall’afa) che al Sud.

Meteo Cosenza: caldo ma non caldissimo

In Calabria le temperature negli ultimi giorni sono state decisamente più clementi, con il termometro che nelle ore più calde ha raggiunto al massimo i 36/37 gradi. Al momento si prevede un abbassamento deciso delle temperature solo dopo il 20 e il 21 agosto con il probabile arrivo di vento, pioggia e grandine, dopodiché il sole dovrebbe tornare protagonista, con temperature sopportabili.

Meteo di Ferragosto in Calabria: tra sole e temporali pomeridiani

Per quanto riguarda il lungo week-end di Ferragosto poche novità dal punto di vista delle temperature sulla nostra regione: si manterranno sui valori degli ultimi giorni o in lieve calo. Unica nota stonata del lungo ponte i rovesci e i temporali (anche nel giorno di Ferragosto a rovinare in parte i pic-nic di chi ha scelto di passare una giornata in montagna) che si svilupperanno nelle aree montuose nelle ore più calde e del primo pomeriggio. La Protezione civile regionale ha diramato anche per oggi un’allerta gialla su tutta la regione.

Temporali Calabria Ferragosto
La mappa dei rovesci prevista per oggi nel primo pomeriggio

Instabilità si, ma di breve durata

L’arrivo di aria più fresca e instabile in quota con la formazione di una leggera area ciclonica, potrebbe infatti far registrare brevi acquazzoni e sviluppare improvvisi temporali, durante le prime ore pomeridiane, proprio a ridosso dei rilievi di Sila e Pollino con possibili locali sconfinamenti nelle aree interne del cosentino e sulle coste del versante Jonico.

Dovrebbe trattarsi comunque di instabilità di breve durata con il sole che tornerà poi protagonista. Come detto l’ultima decade di agosto dovrebbe portare ad un mutamento della circolazione atmosferica con l’arrivo di correnti dal Nord Europa che porteranno instabilità diffusa soprattutto al Nord e in parte al centro, mentre il Sud dovrebbe rimanere, almeno all’inizio, ai margini.

