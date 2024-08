L’ignobile furto all’ambulatorio Auser di Cosenza, Caruso “gesto vile che colpisce i più fragili”

COSENZA – La sede dove medici, avvocati, psicologi, infermieri e volontari operano con grande passione e professionalità, al servizio delle fasce più deboli della città, saccheggiata da malviventi che hanno rubato attrezzature e materiale.

Si quanto accaduto nell’ambulatorio Auser di via Milelli, arriva la ferma condanna del sindaco di Cosenza Franz Caruso: “È inaccettabile constatare l’assoluta mancanza di sensibilità nei confronti di coloro che non possono sostenere i costi per visite mediche o permettersi cure psicologiche e che nella struttura dell’Auser di via Milelli hanno trovato accoglienza e disponibilità. Questo gesto ignobile – ha sottolineato ancora Franz Caruso – vanifica anche l’impegno della nostra Amministrazione comunale che due anni fa concesse, con delibera di giunta, l’utilizzo gratuito di parte dell’immobile di Via Milelli all’Ambulatorio medico popolare “Senza Confini” dell’Auser territoriale, proprio per incentivare la prevenzione e la cura della salute in favore delle persone in difficoltà e con il dichiarato obiettivo di far sì che proprio quei segmenti della popolazione che versano in condizione di disagio e fragilità potessero migliorare la loro qualità della vita”.

“Se in coloro che hanno compiuto il furto all’ambulatorio Auser è rimasto un briciolo di sensibilità, accolgano il mio appello a restituire la refurtiva. Sono ancora in tempo ad avere un sussulto di dignità. In caso contrario, il mio auspicio è che vengano al più presto assicurati alla giustizia”. Anche la Cgil Cosenza ha espresso solidarietà e condannato quanto accaduto “L’AUSER, col suo ambulatorio medico e lo sportello di supporto psicologico, rappresenta una delle più belle realtà della nostra città, nata e cresciuta grazie all’impegno ed al sacrificio di donne e uomini che dedicano tempo ed affetto agli altri, agli invisibili, ai bisognosi; ripartiremo insieme, più forti e coraggiosi di prima, non sarà questa brutta esperienza a fermare la speranza”.