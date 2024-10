L’ambasciatrice del Kosovo in visita istituzionale alla Provincia di Cosenza

COSENZA – La prefetta di Cosenza Rosa Maria Padovano ha ricevuto l’ambasciatrice della Repubblica del Kosovo in Italia Nita Shala, in visita nella provincia. L’incontro, è scritto in una nota, “si è svolto in un clima sereno e cordiale ed è stato un significativo momento per trattare importanti e attuali tematiche. Nel confronto particolare attenzione è stata rivolta alla presenza sul territorio cosentino della comunità albanese distribuita nei 21 comuni arbereshe, una comunità insediatasi nel territorio italiano e perfettamente integrata, seppure custode di una propria identità e delle tradizioni di origine”.

Una comunità, hanno constatato Padovano e Shala, “che ha saputo non solo integrarsi ma affermarsi come risorsa e come ricchezza sul piano culturale, sociale ed etico”. Al termine dell’incontro l’ambasciatrice ha ringraziato la prefetta per la calorosa accoglienza ricevuta, con l’auspicio di ulteriori occasioni di incontro nel territorio cosentino per rinsaldare il rapporto tra i due Stati.