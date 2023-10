«La Regione non intende realizzare la metropolitana Cosenza-Rende-Unical»

COSENZA – “L’Amministrazione Comunale ha appreso dalla stampa, come un fulmine a cielo sereno, la notizia secondo cui la Regione Calabria non intende più realizzare la metropolitana leggera Cosenza-Rende-Unical, che aveva destinate risorse pari a 150miloni di euro”. Così scrive in una nota il Comune di Cosenza.

Eppure, nella primavera 2022, nell’ambito di una riunione in Cittadella alla presenza dei rappresentanti dei Comuni di Cosenza e Rende e dell’Unical, la Regione Calabria aveva confermato la realizzazione dell’importante infrastruttura trasportistica che oltre a collegare la città capoluogo con Rende e l’università di Arcavacata, doveva fare da cerniera per collegamenti regionali più efficienti e moderni.

E’ appena il caso di sottolineare, peraltro, che la notizia data alla stampa, senza un preventivo confronto con le Istituzioni interessate, che hanno il diritto di conoscere il dettaglio delle decisioni assunte dal Governo regionale, confermano un modus operandi privo di qualunque rispetto per i cittadini oltre che per le Istituzioni stesse.

Detto ciò, a difesa della comunità e del territorio cosentino, l’Amministrazione Comunale intende conoscere le motivazioni di una tale scelta e per tanto sta valutando con gli uffici competenti quali azioni intraprendere in questa direzione, non escludendo un accesso agli atti per capire in primis se i finanziamenti sono ancora in essere o meno”.