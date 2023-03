La mamma di Michele «lunedì inizia la chemio a Cosenza, ma non c’è un reparto: riapritelo»

CAROLEI (CS) – A scrivere alla nostra redazione è Isabella, mamma del piccolo Michele, un bambino affetto da autismo che ha solo 4 anni e che ogni giorno combatte per la sua vita. Michele ha un sarcoma di alto grado ai tessuti molli e dovrà affrontare un altro ciclo di chemioterapia che, dice la mamma, “gli porterà tanto dolore”. Il suo è un tumore raro e sono poche le possibilità di farcela. Isabella in realtà, si rivolge alla redazione di Quicosenza non per chiedere un aiuto economico, ma preghiere, affetto e sostegno.

Spiega poi che “dopo alcuni anni dalla chiusura del reparto di oncologia pediatrica, lunedì Michele sarà il primo bambino ad iniziare la chemioterapia a Cosenza, e purtroppo non avrà un reparto specializzato ad aspettarlo ma solo la pediatria. Iniziamo questo cammino nella speranza di una riapertura”.

“Dobbiamo incoraggiare il più possibile l’ospedale e invitare chi ha il dovere e il potere di farlo, a riaprire questo centro. Soprattutto quando si tratta di bambini dovrebbe esserci un altro modo di gestire le cose. Non possono pagare i piccoli per delle decisioni a mio avviso sbagliate”.

“I bambini – scrive Isabella – hanno il diritto di essere curati nella loro città, soprattutto quando parliamo di patologie così delicate e pesanti. Spero che la storia di Michele arrivi a chi ha il potere di fare qualcosa e che sia una speranza per tante famiglie che ormai, le speranze, le hanno perse. I bambini hanno diritto alle cure, alla vicinanza dai loro affetti e hanno il diritto di vivere la malattia il più serenamente possibile. Michele per chi lo conosce già ha bisogno di preghiere e sostegno perché la vicinanza in questi momenti e soprattutto il supporto non bastano mai. Abbiamo un primario all’altezza della situazione e meritiamo un centro oncologico per i bambini”.