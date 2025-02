- Advertisement -

BRUXELLES – “A margine del Comitato europeo delle Regioni a Bruxelles ho incontrato il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, con il quale ho interloquito della vicenda dell’INRCA e del rilancio delle attività di questo importante Istituto in Calabria. Come noto la Regione Calabria ha acquisito da INRCA, Istituto Nazionale di Ricovero e Cura per Anziani, il Piano di sviluppo il 13 febbraio 2025 per gli anni 2025-2027″. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo sulla crisi in cui versa l’Inrca di Cosenza. L’istituto, infatti, ha accumulato un debito di 17 milioni di euro.

Sulla base dell‘analisi effettuata dal nostro Dipartimento Salute e Welfare si è in procinto di avviare la definizione di un accordo di convenzione con l’Istituto. Successivamente l’INRCA verrà inserita nuovamente nel consolidato del servizio sanitario regionale della Regione Calabria. Vogliamo continuare a collaborare positivamente con questo eccellente Istituto marchigiano, promuovendo ricerca e nuove buone pratiche, anche in relazione al fatto che il Ministero della Salute ha confermato il riconoscimento di carattere scientifico, per la disciplina ’geriatria’, dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico INRCA, relativamente alle sedi delle Regioni Marche, Calabria e Lombardia”.