La città di Cosenza si inginocchia ai piedi della Madonna del Pilerio

COSENZA – Fede, culto, religione, e tradizioni popolari: tutto in una sola icona. Tutto in pochi centimetri che raccontano della bellezza di Maria: è l’immagine della Vergine del Pilerio. La città intera si inginocchia ai piedi della sua Vergine.

Il culto risale all’anno 1576, quando una devastante epidemia di peste si accanì sulla città di Cosenza facendo numerose vittime. Si narra che un devoto che pregava dinanzi all’antica icona della Vergine Maria posta all’interno del Duomo cittadino, si accorse che sul viso della Madonna si era formato un bubbone di peste. Allertato il Vicario generale dell’epoca, si sparse immediatamente la notizia, e una grande folla si recò ad ammirare coi propri occhi lo strano evento che venne interpretato come volontà della Vergine di accollarsi la malattia per liberare la popolazione.

La regressione della peste nella città, che avvenne nei mesi successivi, venne interpretata dalla città come vero e proprio miracolo. A seguito dell’evento, la Madonna del Pilerio venne eletta a Patrona Protettrice di Cosenza.

Nel 1783 un violento terremoto si abbatté su Cosenza. In quell’occasione si constatò un altro segno sul viso dell’immagine della Madonna. Furono da tutti notate delle screpolature che poi scomparvero ma non del tutto, una volta passato il pericolo. In seguito al terribile terremoto del 12 febbraio 1854 i cosentini chiesero e ottennero dall’autorità ecclesiastica l’istituzione di una festa, detta “del patrocinio”, in onore della Vergine da celebrarsi ogni anno, oggi.

Preghiera alla Madonna del Pilerio

Vergine del Pilerio, Madre della Chiesa,

Tu sei per noi Sostegno, Aiuto e Speranza.

Noi Ti ringraziamo e Ti benediciamo, ma soprattutto noi Ti amiamo.

Tu sei la nostra Madre tenerissima, donataci da Cristo sulla Croce.

Ascolta la preghiera dei tuoi figli.

Non permettere che ci allontaniamo mai da Te.

Rafforza in noi la Fede, sostieni la Speranza, ravviva la Carità.

Per Te sia lode al Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli.

Amen.

O Madonna del Pilerio, nostra gloriosa Patrona, prega per noi.