Inizia la nuova era del rugby a Cosenza, presentata la società “Rugby Cosenza”

COSENZA – Con la presentazione avvenuta nella Club House, in viale Magna Grecia, davanti a numerosi ex giocatori e tifosi del rugby cosentino, è partita ufficialmente la nuova avventura del Rugby Cosenza, grazie a tre giovani, Andrea Paolini, Matteo Malomo e Fausto Orsomarso, appassionati della palla ovale, con l’obiettivo di riportare la serie B, almeno per quanto riguarda il rugby, nella città dei Bruzi . Un progetto ambizioso, non solo per quanto riguarda il rugby giocato, ma che punta soprattutto alla crescita umana e culturale dei giovani rugbisti che ne faranno parte, perché è sui giovanissimi che la società del presidente Paolini punterà per garantire al rugby cosentino quella continuità che fino ad oggi è mancata, grazie ad una convenzione che la neonata società ha stipulato con un doposcuola e un istituto di psicoanalisi per quanti ne vorranno usufruire. Una presentazione che ha fatto registrare la presenza del sindaco di Cosenza, Franz Caruso e del presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, ai quali sono stati consegnati il gagliardetto della società e dei gadget. Guest star della serata, il cosentino Francesco Ruffolo, con un’esperienza rugbistica, nonostante i suoi 20 anni, di tutto rispetto per essere stato convocato più volte nell’under 20 del XV azzurro.

