Inclusione, lavoro e umanità: apre a Cosenza “Affavorì”, la trattoria che dà valore alle fragilità

COSENZA – Nasce a Cosenza l’APS “Affavorì – Trattoria delle persone: inclusione, dignità e futuro” de “La Terra di Piero”, che è stata presentata questa mattina in Commissione attività economiche e produttive, presieduta da Assunta Mascaro.

“Saluto con estrema soddisfazione il nuovo importante progetto di solidarietà e vicinanza a chi è meno fortunato di altri, ideato ed attivato da Sergio Crocco e da “La Terra di Piero”, che accresce i servizi di aiuto nella nostra città”. Lo afferma il sindaco Franz Caruso che prosegue: ” La Terra di Piero è un sostegno indispensabile, insieme alle tante altre associazioni di volontariato presenti a Cosenza, alla parte più fragile della nostra comunità, alla quale ho sempre riconosciuto l’azione meritoria portata avanti. Molto spesso, infatti, le associazioni di volontariato, che ringrazio una ad una, non solo affiancano, ma addirittura sostituiscono le Istituzioni pubbliche, sempre in affanno economico, nelle iniziative a sostegno del disagio. Con l’occasione, pertanto, nel ribadire i sentimenti della mia profonda gratitudine a La terra di Piero per questo nuovo progetto avviato, estendo il mio plauso all’intero mondo del volontariato cosentino”.

“Affavorì – Trattoria delle Persone”

L’ APS “Affavorì – Trattoria delle Persone” è stata ufficialmente presentata stamani alla Commissione Attività Economiche del Comune di Cosenza, presieduta da Assunta Mascaro. Il progetto sociale , per come detto, è nato da un’idea de “La Terra di Piero” e dal suo presidente Sergio Crocco, presente in commissione insieme ad Egidia Parise che, come cuoca, avrà un ruolo formativo e attivo nel progetto.

Affavorì aprirà il 5 settembre 2025 in Piazza Valdesi (ex Nabbirra), e sarà molto più di una semplice trattoria, rappresentando a tutti gli effetti un presidio di umanità, un’officina di possibilità, un laboratorio permanente di civiltà.

Al centro dell’idea progettuale ci sono, infatti, le persone con disabilità e fragilità, che troveranno in Affavorì inclusione vera, formazione continua, supporto costante, un ambiente pensato per il lavoro lento, che rispetta i tempi e valorizza le capacità di ognuno. Un luogo, in poche parole, dove costruire competenze reali, il cibo diventa pretesto per creare legami e dignità e dove ogni gesto quotidiano diventa occasione di crescita. L’obiettivo che si intende raggiungere è lungimirante perché offrirà possibilità concrete per il futuro, grazie a un modello di economia sociale basato su rispetto, equità e partecipazione. Di questo percorso i consiglieri comunali saranno sentinelle attive, garantendo sin d’ora la loro presenza all’inaugurazione e mettendosi a disposizione di questa iniziativa solidale che ha una visione aperta al bisogno e che mette al centro la persona.

L’APS Affavorì è una costola autonoma de La Terra di Piero, ma profondamente intrecciata ai suoi valori di solidarietà, impegno civile e amore per il territorio. “Siamo felici” hanno affermato i promotori dell’APS e di un rinnovato impegno per la collettività che si nutre di cura, lentezza e futuro condiviso.