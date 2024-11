- Advertisement -

COSENZA – Come prevedibile il grave incidente avvenuto questa mattina sul tratto dell’A2 tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e San Mango D’Aquino, ha creato conseguenze notevoli al traffico veicolare in direzione Sud, dove le code e il traffico si registrano su tutto il tratto cosentino. Già dopo lo svincolo di Rose-Montalto Uffugo in direzione Sud, si sono create della lunghissime code. Automobilisti infuriati e bloccati anche due ore per percorrere poco più di 8 km.

Il motivo è l’istituzione, per i mezzi pesanti e auto, dell’uscita obbligatoria a Rende (svincolo di Cosenza Nord) con proseguimento sulla “Statale 107 Silana-Crotonese” fino a Paola e poi lungo la “Statale 18 Tirrena Inferiore” con rientro in autostrada allo svincolo di Falerna verso Sud. Nei pressi dell’uscita di Rende, già congestionata ogni mattina per il traffico pendolare, si registra un vero e proprio ingorgo con notevoli rallentamenti. Le squadre Anas sono sul posto per la gestione dell’evento e il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.

Intanto tra gli svincoli di Altilia Grimaldi e San Mango D’Aquino, a causa dell’incidente di questa mattina, avvenuto al km 289,200 in direzione sud, e che ha coinvolto i due mezzi pesanti, è stata riaperta la corsia di sorpassa, mentre le squadre Anas stanno lavorando per ripulire la carreggiata dai detriti, rimuovere i due mezzi pesanti incidentati e riaprire il tratto.