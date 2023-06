Incidente stradale a Rende: «grazie a Pasquale, l’unico a soccorrermi nell’indifferenza»

RENDE (CS) – L’episodio risale al 20/04/2023 quando alle prime ore dell’alba, in Via Alberto Savino a Rende (Cs) è avvenuto l’incidente stradale nel quale sono rimasta coinvolta.

Un incidente stradale, una macchina che si scontra contro un muro, per fortuna senza gravissime conseguenze. Da parte di una dei coinvolti, Emiliana Angela Mingrone , arriva una lettera di ringraziamento per colui che si è preoccupato e occupato di lei negli attimi successivi allo scontro. «Ero molto “persa” e lui è stato molto gentile, prendendosi cura di me, tranquillizzandomi e accompagnandomi in ospedale. Spero che molti possano fare come lui.». Di seguito riportiamo la lattera inviata alla redazione.

«Il 20 aprile 2023 intorno alle 3:30 del mattino con un mio amico stavamo tornando in auto da Quattromiglia ad Arcavacata nei pressi della casa universitaria in cui alloggio. La strada era abbastanza bagnata e il mio amico, che guidava, ha perso il controllo dell’autoveicolo andando a sbattere contro un muro. Per fortuna la cosa si sta risolvendo senza gravi conseguenze per la nostra salute (in seguito all’incidente ho riportato infatti un trauma cranico, una ferita di lieve entità nella parte superiore della testa e il cosiddetto “colpo di frusta”), ma in quel momento la situazione non sapevamo quali risvolti potesse prendere. Volevo ringraziare a tal proposito Pasquale Maio che, a differenza di altre persone che non si sono fermate a prestarmi/ci soccorso, non ha esitato minimamente a darmi aiuto.

In questi concitati momenti è emersa tutta la bontà profonda dell’animo umano, infatti Pasquale, senza conoscermi, ha fatto di tutto per aiutarmi. Si è accertato delle mie condizioni fisiche (poiché in possesso di una solida base in campo medico, essendo uno studente di Odontoiatria), mi ha accompagnato in auto al pronto soccorso dell’ospedale di Cosenza ed è rimasto fuori fino a quando non ha saputo l’esito del referto rilasciatomi.

Spero che leggendo questo articolo molte persone possano prendere spunto dall’operato di questo ragazzo al fine di prestare aiuto a tutti coloro i quali si dovessero trovare in situazioni di tale difficoltà.Un ringraziamento va anche agli operatori del pronto soccorso che lavorano in un ambiente umanamente molto delicato è che sono attenti al fisico ma anche all’animo delle persone nonostante quando ci capita di averne bisogno non ci rendiamo conto di quanto siano preziosi per tutti noi».