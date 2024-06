Inaugurato l’Auditorium dello Scorza di Cosenza, Succurro: “attenzione assoluta per le scuole”

COSENZA – Davanti a una platea piena di studenti, la Provincia di Cosenza ha inaugurato l’Auditorium del Liceo Scientifico cosentino “Giovanni Battista Scorza”. Nel suo intervento, la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro, ha salutato le autorità, gli alunni del liceo e l’intero personale scolastico, ringraziando «tutte le persone che hanno contribuito al completamento di un’opera fondamentale per lo Scorza, per la città e per la cultura». «È una giornata di grande soddisfazione, che certifica – ha detto la presidente Succurro – la nostra serietà rispetto agli impegni presi e la nostra attenzione assoluta per le scuole della provincia e per la scuola come luogo dell’educazione, della formazione, del sapere e del cambiamento civile, economico e sociale».

«Per noi – ha sottolineato Succurro – le nuove generazioni sono al primo posto. La nostra azione di governo parte da loro, che saranno i professionisti, gli amministratori e i protagonisti del futuro, che vogliamo che costruiscano in Calabria. Pertanto, continuiamo a lavorare senza sosta per raggiungere questo obiettivo ambizioso». «In quanto all’auditorium che oggi abbiamo inaugurato, la struttura – ha precisato la presidente Succurro – era chiusa da diversi anni. La Provincia di Cosenza aveva iniziato a metterci mano dal 2017, con un forte rallentamento dei lavori e l’alternarsi di diverse imprese.

Poi, a novembre del 2023, siamo intervenuti con due appalti per completare gli interventi, per risolvere tutte le problematiche ereditate e per consegnare spazi adeguati e funzionali alla comunità scolastica. Abbiamo portato a termine – ha concluso la presidente della Provincia di Cosenza – un investimento di un milione e 600mila euro e consegnato all’uso pubblico una struttura splendida, sicura e di grande utilità collettiva».