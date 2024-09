Icall cresce, apre la nuova sede di Rende e cerca 100 nuovi operatori

RENDE – Icall è una realtà dinamica nel panorama calabrese, che offre una vasta gamma di servizi professionali, adattandosi alle esigenze di diversi settori con commesse di grandi e piccole aziende italiane, grazie ad un servizio di assistenza qualificata e gestione dei clienti che consente di migliorare customer satisfaction, capacità relazionali e flusso di crescita aziendale. Attraverso una rete di operatori professionali formati e una tecnologia all’avanguardia, Icall offre servizi di assistenza clienti, supporto tecnico, telemarketing, vendita e customer care multicanale.

Icall sul mercato da 10 anni con professionalità e competenze

Un’azienda leader, sul mercato da oltre 10 anni che garantisce il raggiungimento degli obiettivi di performance, offrendo soluzioni di supporto personalizzate, innovative ed efficienti, adattandosi alle esigenze specifiche di ogni cliente. La missione di Icall è tanto semplice quanto vincente: migliorare e ottimizzare la relazione tra le aziende e i loro clienti, garantendo una gestione professionale e tempestiva delle comunicazioni mantenendo sempre alta la qualità del servizio offerto con la formazione continua degli operatori e la capacità di adottare le tecnologie più avanzate per migliorare la qualità del servizio.

Una nuova sede a Rende

Icall cresce e sta per aprire la nuova sede di Rende, in Via Marconi, dove cerca 50 nuovi operatori che si uniscano al team per lavorare in un ambiente professionale ed eterogeneo, in cui le competenze trasversali, le capacità relazionali e tecniche sono essenziali per garantire la qualità del servizio. Dalla gestione del cliente alla supervisione dei progetti, ciascuna figura presente in Icall contribuisce al successo dell’azienda, rispondendo alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso la centralità del cliente.

Nuove opportunità: ricerca di 100 operatori

L’azienda cerca 100 operatori outbound da inquadrare con contratto a tariffa fissa di € 6,50 l’ora. Offre commissioni e bonus competitivi, turni flessibili di 4, 5, 6 o 7 ore, con orari d’ufficio dalle 10:00 alle 20:00. Possibilità di lavorare in uno dei call center più longevi di Rende con commesse dirette, paghe puntualissime e uffici tra i più belli! Viene richiesta serietà e professionalità, buone capacità comunicative, entusiasmo e atteggiamento positivo con spirito di squadra. Tutte le persone interessate posso inviare il proprio Curriculum mailto:all’indirizzo selezione@icallsrl.com oppure contattare ICall tramite cellulare o WhatsApp al numero 340/1976611 (disponibile dalle 14:00 alle 19:00).