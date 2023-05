IC Rende Quattromiglia, nulla di fatto: «i ragazzi non hanno diritto alla gita, siamo amareggiati»

RENDE (CS) – A scriverci è un nutrito gruppo di genitori che chiede risposte dalla dirigenza scolastica e amministrativa dell’Istituto Falcone Rende quattromiglia relativamente ad una gita negata a circa 340 ragazzi.

Ieri mattina si è tenuto il tanto atteso incontro con il dirigente scolastico dell’istituto Falcone Rende quattromiglia. “Il dirigente ha eluso le nostre richieste in merito alla partecipazione all’incontro dei docenti organizzatori delle uscite didattiche ed alla dsga – spiegano i genitori alla nostra redazione. – Ciò era stato chiesto per capire cosa fosse non funzionante in una scuola dannatamente sfortunata, ma così non è stato. Ovviamente si è giocato ad uno scarica barile, che e alla base della vicenda in quanto, il dirigente, spesso assente per i viaggi d’istruzione organizzati presso il Liceo Telesio, ha demandato ad una direttrice amministrativa sicuramente alle prime armi, che non ha saputo gestire la fiducia nel corpo docente organizzatore dei viaggi.

Le uscite didattiche sono permesse ai bambini di 8/9 anni ma a quelli di 13 no! La assegnazione privata fatta dalla scuola ad una ditta che i genitori non conoscono, senza gara d’appalto, per le secondarie non si può fare. E perché? A questa domanda non è stata data risposta, non si può fare perché c’è sempre qualcuno che dirige e detta leggi a scapito di famiglia che pagano lo stipendio a tutti i dipendenti. Non dimentichiamo che se non ci sono alunni, non ci sono classi, non ci sono docenti che lavorano, non esiste

prestigio della scuola.

Resta l’amaro in bocca, qui perdono tutto, perde metà della popolazione rendese, perde la civiltà, perdono i ragazzi – proseguono i genitori – con una pandemia alle spalle che senza motivazione e solo per battibecchi interni alla scuola pagano le conseguenze di adulti che sembrano tali ma hanno parvenza di ragazzini viziati. Si è proposta un’alternativa, anche una mezza giornata, anche un’ora. Ma la risposta è’ stata sempre no.

Dunque diffondiamo. Che gli uffici preposti, a cui di certo faremo arrivare la nostra voce, ci aiutino. All’ufficio scolastico regionale chiediamo per il prossimo anno: salvate la nostra scuola! Ridateci un’amministrazione scolastica valida, regalateci nuovamente un sorriso che sembrava esserci lo scorso anno ma che è tramutato in oblio senza fine. Speriamo che per quest’anno dall’IC Rende quattromiglia sia tutto…. Abbiamo toccato il fondo!