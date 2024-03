COSENZA – In relazione a quanto scritto ieri dalla nostra redazione, riguardo a 20 nuovi autobus Amaco inutilizzati e in sosta nelle officine di Castiglione Cosentino, arriva oggi la replica del Consorzio Co.Me.Tra.

“Dallo scorso mese di settembre il fornitore Iveco SpA ha messo a disposizione gli autobus in parola per essere consegnati e pertanto, per come previsto dal relativo contratto e dalla linea di finanziamento utilizzata per l’acquisto – per poter completare la prescritta rendicontazione ed ottenere il rimborso della quota posta a carico del finanziamento Regionale/Statale, pari al 90% dell’importo complessivo, è richiesto il pagamento dell’intera fornitura da parte dell’Azienda associata al Consorzio – l’AMACO avrebbe dovuto provvedere alla presa in consegna ed al pagamento a saldo dell’intera fornitura.

Atteso però che l’AMACO nel frattempo aveva avviato procedura di concordato preventivo e, pertanto, non si trovava più nelle condizioni di poter sostenere l’impegno finanziario previsto, onde evitare la perdita del finanziamento e quindi la possibilità di utilizzare i nuovi autobus per l’espletamento dei servizi urbani di Cosenza, Co.Me.Tra. , d’intesa con la Regione Calabria, ha avviato quanto necessario per consentire il completamento della fornitura.

Tale determinazione ha implicato, tra le altre incombenze, la necessità che gli autobus venissero fatturati direttamente a Co.Me.Tra. invece che, come originariamente previsto, ad AMACO e che quindi gli autobus venissero immatricolati dal Consorzio che poi, con atto successivo, avrebbe a sua volta assegnato ad AMACO in bonis. Giunti a conclusione dei vari adempimenti richiesti e quindi prossimi alla immatricolazione degli autobus in parola è purtroppo subentrata la sentenza di bocciatura del piano concordatario e di dichiarazione della liquidazione giudiziale di AMACO, seppure attualmente impugnata con reclamo dell’Amministrazione Comunale di Cosenza, in qualità di socio unico di AMACO SpA, ed in fase decisionale.

Alla luce di ciò, si è reso necessario ulteriore approfondimento e verifica di fattibilità dell’ipotesi messa in campo prima della sentenza di liquidazione giudiziale e, dopo ulteriore confronto con la Regione e con tutte le associate Co.Me.Tra., si è convenuto, stante il ricorso giudiziario pendente, di proseguire nel frattempo nell’immatricolazione dei mezzi, rinviando ogni decisione al riguardo, a tutela delle parti e della regolarità dell’investimento, alla definizione dell’ormai prossimo esito giudiziario del procedimento in corso.

In conclusione, preme evidenziare che tutti gli sforzi profusi dai soggetti interessati sono stati sempre improntati alla piena e completa realizzazione del piano d’investimento previsto e, quindi, all’obiettivo di assegnare alla Città di Cosenza i nuovi autobus essenziali per poter garantire la qualità del servizio e soddisfare le legittime aspettative della clientela; precisando inoltre che, a tutt’oggi, nessuna risorsa pubblica è stata ancora utilizzata, atteso che le stesse potranno essere rendicontate e rimborsate solo dopo l’immissione in servizio degli autobus, che si confida possa ormai ritenersi prossima”.