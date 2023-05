Grazie ad Adusbef, l’azienda Philips in Italia dovrà sostituire 70.000 apparecchi per apnoici

COSENZA – Adusbef, è una associazione degli utenti dei servizi bancari, finanziari e postali e promuove iniziative a tutela e a favore dei consumatori. Nei giorni scorsi è stata respinta dalla Corte d’Appello del Tribunale di Milano il reclamo dell’azienda Philips che deve provvedere a rimpiazzare i dispositivi medici per la terapia del sonno.

Una sentenza che in Italia, impone alla multinazionale olandese, di sostituire circa 70000 dispositivi medici per la terapia del sonno. Adusbef opera anche in vicende legate all’esercizio del credito e al recupero crediti, come ci ha spiegato il delegato regionale, l’avvocato Fernando Scarpelli.