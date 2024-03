Gogna mediatica per docente Unical, l’8 marzo aveva pubblicato frasi ritenute sessiste

RENDE – È finito in una vera e propria gogna mediatica, per aver riportato un pensiero sui social dell’autore e filoso e illuminista scozzese David Hume, in occasione della Festa della Donna. Stiamo parlando del professore associato, Spartaco Pupo, abilitato ordinario di Storia delle Dottrine Politiche all’Università della Calabria. Il cosiddetto pensiero incriminato, è riportato in un saggio del filosofo scozzese del 1700, poi rivisto e aggiornato. Hume scrive che “i popoli che ostentano la superiorità corporea degli uomini sulla donna, sono popoli barbari che non hanno subito civilizzazione, picchiando e maltrattando le donne”.

Invece, i popoli civilizzati che non ostentano la superiorità fisica, sulla donna, ricorrono alla galanteria, alla cavalleria, avendo rispetto per la donna stessa. Secondo l’Università della Calabria, il professor Pupo dovrebbe prendere le distanze,, da questo saggio dai contenuti discriminatori, tra l’altro oggetto di recensioni da alcuni giornali come l’Avvenire, il quotidiano dei Vescovi, che invitano a leggere proprio il libro che il professor Pupo consigliava di leggere in occasione della Festa della Donna.