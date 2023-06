Giugno, il mese del benessere: ciclo di incontri promosso a Villa Rendano

COSENZA – “Giugno, il mese del benessere” è il titolo che l’assessore alla salute di Palazzo dei Bruzi, Maria Teresa De Marco ha scelto per il ciclo di incontri che prenderà il via martedì prossimo, 6 giugno, a Villa Rendano, con l‘obiettivo di aprire un’importante riflessione in quattro appuntamenti, su alcune delle problematiche sanitarie più diffuse e sulle quali è imprenscindibile avviare un percorso di tempestiva ed attenta prevenzione.

Tra le finalità del ciclo di incontri che sarà inaugurato la prossima settimana e che l’Amministrazione comunale avvierà in collaborazione con la Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”, presieduta da Walter Pellegrini, c’è quella di creare le premesse per far diventare Cosenza la città della prevenzione e del benessere, individuale e collettivo, e per promuovere corretti ed equilibrati stili di vita. Il ciclo di incontri di “Giugno, il mese del benessere” consentirà di approfondire temi di particolare rilevanza per la collettività e di attivare tutta una serie di buone pratiche di prevenzione.

Il primo appuntamento del prossimo 6 giugno a Villa Rendano, alle ore 17,30, avrà per tema “Prevenire le neoplasie a tavola”. Previsti i saluti istituzionali del Sindaco Franz Caruso e dell’Assessore alla salute del Comune di Cosenza, Maria Teresa De Marco. Interverranno il dottor Salvatore Palazzo, già primario di oncologia all’Azienda Ospedaliera di Cosenza, Luigi Morrone, associato di farmacologia all’Università della Calabria, Ugo Cavalcanti, direttore facente funzioni del Servizio Veterinario Area B dell’Asp di Cosenza, Mario Grillo, titolare dell’azienda agricola “Fattoria Biò” e Francesca Caruso, Presidente dell’Associazione “Oncomed”.

I lavori saranno moderati dall’organizzatrice di eventi, Anna Laura Mattesini.

Nei successivi appuntamenti si parlerà, inoltre, di “Intolleranze e allergie alimentari” (14 giugno), di “Convivere con la celichia” (20 giugno) e dei “Benefici della dieta mediterranea” (il 28 giugno).