Giornalista fermato dalla Polizia e condotto con forza in Questura, un agente medicato in ospedale

COSENZA – E’ stato fermato, ammanettato, gettato a terra e portato in Questura e, ora rischia di essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. E’ quanto accaduto a Cosenza al giornalista Gabriele Carchidi direttore del blog Iacchité. I fatti risalgono a sabato mattina quando è stato fermato per un controllo su via degli Stadi, zona nota per lo spaccio di droga e attenzionata dalle forze dell’ordine, da due agenti che hanno chiesto a Carchidi i documenti ma lui si sarebbe rifiutato di esibirli.

Da qui la decisione degli agenti di portarlo in Questura e la richiesta di intervento da parte di altro personale. Nel tentativo di far entrare il giornalista nella vettura di servizio e nei momenti concitati in cui lo stesso si sarebbe rifiutato, un agente è stato colpito ed è stato costretto a fare ricorso alle cure mediche in Pronto soccorso. Sulla vicenda circola in rete un video con il tentativo dei poliziotti di ammanettarlo e farlo salire in auto per condurlo in Questura. Il giornalista ha riferito di non aver voluto fornire i documenti perché la richiesta gli sarebbe apparsa ‘pretestuosa’ dal momento che gli agenti lo conoscevano.