Fiera di San Giuseppe 2024, scuole chiuse a Cosenza dal 16 al 19 marzo ad eccezione dei nidi

COSENZA – Fiera di San Giuseppe al via da venerdì. Con ordinanza firmata dal Sindaco di Cosenza Franz Caruso, è stata disposta la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, in occasione dell’attesa Fiera che si svolgerà in centro città dal 15 al 19 marzo 2024 lungo Viale Mancini e non solo. Le scuole, però, non resteranno chiuse da venerdì ma da sabato 16 marzo fino a martedì 19 marzo 2024, ad eccezione degli asili nido che resteranno regolarmente aperti.

La chiusura delle scuole è stata disposta dal Comune come ogni anno, durante lo svolgimento della kermesse espositiva, non solo perchè è previsto un notevole aumento del traffico veicolare, ma anche perché la chiusura di una strada importante come Viale Mancini, affollata da migliaia di persone, e dove si svolgerà quasi tutta la manifestazione, rende ancora più difficoltoso raggiungere le scuole cittadine, oltre a una serie di problemi di sicurezza.

L’istituto “Da Vinci-Nitti” chiuso da giovedì 14 marzo

L’istituto superiore “Da Vinci-Nitti”, che invece si trova in prossimità dell’area maggiormente interessata dalla Fiera di San Giuseppe, resterà chiuso da giovedì 14 e fino al 19 marzo. Nell’ordinanza viene data comunque facoltà, ai dirigenti scolastici e al direttore del Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio”, di valutare l’apertura delle suole per autorizzare lo svolgimento di concorsi e/o progetti se già in calendario (ad esempio le Olimpiadi di Matematica per il Liceo Scientifico “E. Fermi”, ecc…). L’ordinanza tiene in considerazione, altresi, che si rende necessario procedere all’allestimento dell’area espositiva con predisposizione di chiusura delle strade oltre che alla posa in opera di blocchi di cemento – new jersey per il sistema di safety e security.

Fiera di San Giuseppe: il percorso e le zone di vendita

La location che accoglierà espositori provenienti da diverse regioni d’Italia non cambia rispetto agli ultimi anni anche se sono previste delle novità: il cuore di tutta l’esposizione resta la parte iniziale di Viale Mancini, non interessata da lavori: dai campetti di calcio del Marca e Pro Cosenza adiacenti al Carcere, una parte di Via Pio La Torre e tutto il tratto del viale Mancini fino alla Sopraelevata e al Liceo Scientifico Scorza e Via Felice Fiore. Qui si troveranno tutti gli espositori di merce varia che venderanno abbigliamento, antiquariato, articoli da regalo, artigianato locale, articoli etnici, quadri, biancheria, articoli in ferro battuto, calzature, prodotti tipici, alimenti e bevande, mostaccioli, dolci tipici, torroni ecc…

In Piazza Matteotti troveranno posto le terracotte e i vimini e le associazioni di volontariato; in Via Cesare Baccelli ancora merce varia, terracotte e vimini. Su Viale Giacomo Mancini (testata nord – incrocio con via Scopelliti): piatti, lampadari, piante, fiori e piante in vaso. Completano il quadro del percorso espositivo Via Felice Fiore (merce varia) e via Lungocrati De Seta, con gli alberi da frutto.