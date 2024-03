Festività di Pasqua. Occhi puntati sulla A2, più controlli anche su Strade Statali e provinciali

COSENZA – Si è svolta nella giornata di oggi, 27 marzo, presso la Prefettura di Cosenza, la riunione del COV (Comitato Operativo di Viabilità) per effettuare un aggiornamento sullo stato della viabilità, anche in occasione delle prossime festività Pasquali, lungo le principali arterie viarie che attraversano il territorio provinciale, al fine di arrecare minori disagi possibili alla circolazione, garantendo le prioritarie esigenze di sicurezza stradale.

All’incontro hanno partecipato i responsabili di Anas Area Gestione Rete dell’Autostrada A2 del Mediterraneo, di Anas Viabilità Ordinaria della Calabria e i rappresentanti delle Forze dell’Ordine competenti per territorio, del Comando Vigili del Fuoco, del COA di Lamezia Terme, della Polizia Stradale, del Settore Viabilità della Provincia, della Polizia Provinciale, della Protezione Civile Regionale e del Comune di Cosenza.

Festività di Pasqua: attenzionata l’Autostrada A2

Nel corso della riunione è stata analizzata la pianificazione gestionale presentata da Anas Area Gestione Rete A2 sullo stato della viabilità autostradale e sul costante monitoraggio dei flussi di traffico h24 dalla Sala operativa. Al riguardo, in previsione di un aumento dei volumi di traffico, anche alla luce del calendario redatto da Viabilità Italia, è stata garantita, come di consueto, l’implementazione del personale su strada ed anche l’aumento della sorveglianza con rimozione dei soli cantieri amovibili esistenti, laddove possibile. In particolare, è stata definita la messa in opera di sistemi per rendere più fluido il traffico e la possibilità di attivare all’occorrenza le postazioni di soccorso meccanico e le aziende che forniscono ausilio per la manutenzione, prevedendo un’intensificazione dei servizi di vigilanza.

Controlli anche su Statali e strade provinciali

Analoga attenzione è stata rivolta anche alla situazione delle arterie statali e provinciali, con particolare riferimento a quelle interessate da lavori di ammodernamento o ripristino, per le quali è stata data rassicurazione su una prossima fruibilità. Sarà assicurato da questa Prefettura, in un’ottica di sinergica collaborazione, un costante collegamento con le Amministrazioni demandate alla gestione della rete viaria e con le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco.