Ferrovie della Calabria, da domani tariffe più care. Nuovo “giornaliero” urbano e abbonamenti “trimestrali” e “scolastici”

COSENZA – A partire da domani, venerdì 1 agosto, entreranno in vigore le nuove tariffe (resteranno in vigore fino al 31 luglio 2026) per chi utilizzerà il trasporto urbano ed extra-urbano con i mezzi di Ferrovie della Calabria. Si tratta di un aumento di 40 centesimi per ogni scaglione di percorrenza. Quello minimo di 10 chilometri, ad esempio, per arrivare dall’autostazione di Cosenza fino a Quattromiglia di Rende, prevedrà un costo di 1,60 € mentre fino ad oggi il prezzo era di 1,40 €. Le nuove tariffe arrivano su disposizione della Regione Calabria e saranno applicate, come detto, per ì servizi automobilistici urbani ed extra-urbani.

Ferrovie della Calabria: introdotti abbonamenti “trimestrali” e “scolastici”

Le principali novità previste con questo nuovo aggiornamento delle tariffe riguardano l’introduzione degli abbonamenti “trimestrali” e “scolastici” (sia per servizi urbani che per servizi extra-urbani), una distinzione per tutte le tipologie dì abbonamento (settimanale, mensile, trimestrale, annuale, scolastico) delle tariffe “generali” e per “studenti”. Introdotto anche il “biglietto giornaliero” per i servizi urbani. Non è necessario il titolo di viaggio per i cani guida per i non vedenti e i minori di età che non superino i quattro anni di età, o il metro di altezza, a discrezione dell’operatore, e che non occupino un posto a sedere.

Biglietto a tempo (90 minuti) al portatore/nominativo

Ordinario: 1,80 € – Studenti: 1,80 €

Biglietto giornaliero (5) nominativo

Ordinario: 5,50 € – Studenti: € 5,50

Abbonamento settimanale (5) nominativo

Ordinario: € 14,40 – Studenti: € 13,00

Abbonamento mensile (5) nominativo

Ordinario:€ 49,50 – Studenti: € 44,60



Abbonamento trimestrale (5) nominativo

Ordinario: 136,10 – Studenti: € 122,50

Abbonamento annuale (5) nominativo

Ordinario: € 495,10 – Studenti: 445,60 €

Abbonamento scolastico (5) nominativo

Ordinario: € 330,10 – Studenti 297,00 €

La tariffa studenti di FDC è fruibile esclusivamente dagli utenti che frequentano corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio o titoli accademici aventi valore legale, presso soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio di tali titoli, con sede in Italia. Per cui, al momento della richiesta di un abbonamento per studenti, l’utente, oltre alla propria tessera, dovrà produrre l’allegata Autocertificazione di frequenza scolastica redatta dal tutore/genitore del/della minore o dallo stesso studente se maggiorenne.

Abbonamento settimanale attivo dopo la prima convalida

L’abbonamento settimanale non avrà più decorrenza dal lunedì ma “dallo prima convalida, fino alle ore 23:59 del settimo giorno” indipendentemente dal giorno della settimana in cui il titolo viene convalidato.

Il periodo di utilizzo di titoli di viaggio è il seguente:

• Per l’abbonamento giornaliero (servizi urbani): un giorno solare, a decorrere dalla prima convalida, fino alle 23.59 dello stesso giorno;

• Per l’abbonamento settimanale: 7 giorni consecutivi, a decorrere dalla prima convalida, fino alle 23.59 del settimo giorno;

• Per l’abbonamento mensile: un mese solare, dal primo giorno del mese all’ultimo;

• Per gli abbonamenti trimestrale e annuale: un numero consecutivo di rispettivamente 3 e 12 mesi solari, dal primo giorno del primo mese all’ultimo giorno dell’ultimo mese;

• Per l’abbonamento scolastico: tutti i giorni scolastici previsti dal calendario scolastico regionale, per un anno scolastico.