Febbre del Nilo nel Cosentino, 2 ricoveri all’Annunziata. A Dipignano l’ordinanza: “evitate raccolte di acqua”

COSENZA – Il caso di West Nile registrato nella frazione di Laurignano, del Comune di Dipignano, ha indotto gli amministratori locali a diffondere un’ordinanza per contrastare il diffondersi dell’infezione mediante la proliferazione delle zanzare e si rivolge alla cittadinanza: “si ordine – si legge nell’ordinanza – di non abbandonare, neanche temporaneamente, negli spazi aperti pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensione (copertoni, bottiglie, lattine, bidoni, barattoli e sottovasi) ove possa raccogliersi l’acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta di acqua stagnante anche temporanea in quanto potenziale sviluppo delle larve delle zanzare». Per la Febbre del Nilo sono attualmente ricoverate due persone all’Annunziata di Cosenza. Non sarebbero, fortunatamente, in grave pericolo anzi risultano entrambi stabili.

Le zanzare, responsabili della trasmissione del virus all’uomo, sono il principale vettore, mentre i volatili ne costituiscono il serbatoio. L’intervento di disinfestazione nel comune di Dipignano è avvenuto ieri sera, a partire dalle 23:30.

West Nile in Italia

Sono 51 i nuovi casi umani di infezione da West Nile virus segnalati nel nostro Paese nel periodo che va dal 12 al 18 settembre, con 3 decessi in più rispetto alla scorsa settimana, secondo i dati aggiornati del bollettino di sorveglianza integrata West Nile e Usutu virus, diffuso oggi dall’Istituto superiore di sanità.

Dall’inizio di maggio di quest’anno sono stati segnalati in Italia 382 casi confermati di infezione da West Nile Virus (Wnv) nell’uomo, erano 331 nel precedente bollettino; di questi 222 si sono manifestati nella forma neuroinvasiva. Tra i casi confermati sono stati notificati 16 decessi (3 Piemonte, 1 Lombardia, 7 Veneto, 1 Friuli-Venezia Giulia, 3 Emilia-Romagna, 1 Calabria), contro i 13 del precedente bollettino. Il primo caso umano autoctono di infezione da Wnv della stagione è stato segnalato dall’Emilia-Romagna il 26 giugno nella provincia di Modena. Nello stesso periodo sono stati segnalati 2 casi di Usutu virus (1 in provincia di Modena, 1 in provincia di Latina).