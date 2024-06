COSENZA – Europee 2024: domani, sabato 8 giugno e domenica 9 giugno si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo. I seggi elettorali in città resteranno aperti sabato 8 giugno, dalle ore 15,00 alle 23,00, e domenica 9 giugno , dalle ore 7,00 alle 23,00. Gli aventi diritto al voto sono 54.079 di cui 25.076 uomini e 29.003 donne. Sono 230 i cittadini che votano per la prima volta e 62 gli studenti che voteranno fuori sede.

Europee 2024: l’ubicazione delle sezioni elettorali di Cosenza

Saranno 82 le sezioni elettorali disseminate sul territorio cittadino (in allegato l’elenco completo). L’ufficio elettorale del Comune ha comunicato, già nei giorni scorsi, lo spostamento di alcuni seggi elettorali approvato dalla Commissione elettorale Circondariale. In particolare i seggi elettorali n.7, 8 e 9 sono stati trasferiti dall’edificio dell’ex scuola elementare di Donnici Inferiore, “Suor Elena Aiello” (strada Provinciale n. 84) all’edificio di località Bivio Donnici, Strada provinciale 241 (ex SS19) che fa parte dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini, attualmente adibito a scuola elementare e media. Un altro spostamento ha riguardato i seggi elettorali n. 29, 30 e 45 dalla sede della ex scuola di via Francesco Principe, già via Asmara, alla sede della scuola dell’infanzia di Via L. Picciotto, già via Somalia, che fa parte sempre dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini.

Apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale

Al fine di garantire ai cittadini residenti l’esercizio del diritto di voto, sarà assicurata, nei giorni del voto, sia sabato 8 che domenica 9 giugno, l’apertura straordinaria degli sportelli dei servizi demografici di Piazza Mancini, 33 (Complesso “I Due fiumi”) sia per il rilascio delle tessere elettorali che per il rilascio delle carte d’identità. Per il rilascio delle tessere elettorali gli sportelli osserveranno, nei giorni indicati, i seguenti orari di apertura:

Sabato 8 giugno: orario continuato dalle ore 8,00 alle 23,00

Domenica 9 giugno: orario continuato dalle ore 7,00 alle 23,00.

Si ricorda, inoltre, che per il rilascio della tessera elettorale occorrerà presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità. Gli sportelli per il rilascio delle carte d’identità saranno attivi secondo i seguenti orari:

Sabato 8 giugno: orario continuato dalle ore 8,00 alle 23,00

Domenica 9 giugno: dalle ore 7,00 alle 23,00.

L’Ufficio Elettorale del Comune ricorda altresì che per il rilascio della carta di identità occorrerà presentarsi muniti della seguente documentazione: Carta d’identità scaduta o in scadenza, oppure denuncia (in originale) di furto o smarrimento della carta d’identità, presentata presso le autorità competenti, oppure carta d’identità deteriorata. Necessarie anche la tessera sanitaria/codice fiscale e una fotografia.

Per ogni altra informazione, si rimanda alla specifica sezione (Elezioni Europee – 8 e 9 giugno 2024) dell’home page del sito istituzionale del Comune di Cosenza.

Servizio di trasporto gratuito al seggio

Nei due giorni dedicati al voto (sabato 8 e domenica 9 giugno) l’Amministrazione Comunale, al fine di favorire l’esercizio di voto alle persone in condizioni di disabilità o con ridotta capacità motoria, ha predisposto un servizio di trasporto gratuito ai seggi. Il trasporto sarà effettuato dalla Cooperativa “Amicizia e Solidarietà presilana” nelle giornate di sabato 8 giugno, dalle ore 16,30 alle ore 19,30, e domenica 9 giugno dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 20,00. Per prenotare il servizio è necessario contattare la dott.ssa Assunta Paletta telefonando al numero 351-7494688, sabato 8 giugno, dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e domenica 9 giugno, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.