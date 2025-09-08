HomeArea Urbana

Esposto sulla sanità, sarà depositato domani in Procura a Cosenza dalla deputata M5S Anna Laura Orrico

L'esposto, che sarà depositato domani mattina, riguarda una delle tante problematiche della sanità calabrese. La coordinatrice regionale del M5s spiegherà le ragioni dell’iniziativa

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Domani mattina la deputata cosentina del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico depositerà, presso la Procura della Repubblica di Cosenza, un esposto riguardante una delle “tante problematiche della sanità calabrese”. Alle ore 11:00, nei pressi del Tribunale di Cosenza, è previsto un punto stampa nel quale la coordinatrice regionale del M5s spiegherà le ragioni dell’iniziativa.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

cannabis-sequestrata

Maxi piantagione di cannabis tra Reventino e Sila Piccola: sequestrate migliaia di piante

Calabria
CONFLENTI (CZ) - I Carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli sono frontalmente impegnati nel contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti nell’area montana del Reventino...

L’Asd TMC 360 Sport, l’unica associazione sportiva della Sila protagonista del progetto “Calabria per...

Provincia
CAMIGLIATELLO SILANO (CS) - L’Asd TMC 360 Sport che organizza Sila3Vette Winter Challenge,settore educational è tra i beneficiari del Voucher Sportivo Calabria per i...
defibrillatore cardiaco extravascolare

Impiantato defibrillatore cardiaco extravascolare, è la prima volta in Calabria

Calabria
REGGIO CALABRIA - Grandi risultati arrivano in Calabria sul fronte della sanità. Per la prima volta nella nostra regione è stata eseguita con successo...
Unical AEIT 2025

L’Unical all’AEIT 2025 ad Amantea: il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili per le aree...

Università
AMANTEA (CS) - Il prossimo 10 settembre 2025 ad Amantea sarà oispitata la 117ª Conferenza Internazionale AEIT che torna in Calabria dopo 45 anni....
Sagra del Fungo E autunno Silano 2025

Camigliatello: attesa per l’edizione 2025 dell’Autunno in Sila e la 56′ Sagra del Fungo...

Provincia
COSENZA - Tornano a Camigliatello Silano gli attesissimi appuntamenti dell'autunno, su tutti la 56' edizione della Sagra del Fungo. Tra poco meno di un...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37267Area Urbana22382Provincia19865Italia8028Sport3863Tirreno2938Università1460
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Sagra del Fungo E autunno Silano 2025
Provincia

Camigliatello: attesa per l’edizione 2025 dell’Autunno in Sila e la 56′...

COSENZA - Tornano a Camigliatello Silano gli attesissimi appuntamenti dell'autunno, su tutti la 56' edizione della Sagra del Fungo. Tra poco meno di un...
Tribunale di Cosenza 2025_ dopo lavori_01
Area Urbana

A tre anni dalla morte, si riapre il caso di Ettore...

COSENZA - A tre anni di distanza dalla morte di Ettore Giordano, 42 anni, avvenuta a Montalto Uffugo, il caso torna al centro delle...
Calabria

Regionali, il sondaggio Youtrend per SkyTg24: Occhiuto al 43%, Tridico al...

COSENZA - Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra sarebbe riconfermato Presidente della Regione Calabria con il 43% dei consensi, davanti all'europarlamentare Pasquale Tridico, candidato M5S...
Caroline Tronelli Stefano De MArtino
Tirreno

Da Diamante la possibile spia “zero” nello scandalo dei video rubati,...

COSENZA - Il Corriere della Sera ha rivelato un nuovo dettaglio nello scandalo dei video rubati dalle telecamere di sicurezza di abitazioni private e...
Incidente Statale 107_Celico_5 auto
Provincia

Celico, scontro frontale sulla SS 107 provoca un maxi incidente con...

CELICO (CS) - È di due persone ferite, entrambe soccorse dal 118 e poi trasportate all'Annunziata di Cosenza, più altri due lievi, il bilancio...
Carrello spesa supermercato
Calabria

Ecco i supermercati più convenienti dove fare la spesa. Fino al...

COSENZA - Da una parte il costo della vita che sembra inarrestabile. Dall'altra i salari degli italiani che restano tra i più bassi dell'area...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA