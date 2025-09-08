COSENZA – Domani mattina la deputata cosentina del Movimento 5 stelle Anna Laura Orrico depositerà, presso la Procura della Repubblica di Cosenza, un esposto riguardante una delle “tante problematiche della sanità calabrese”. Alle ore 11:00, nei pressi del Tribunale di Cosenza, è previsto un punto stampa nel quale la coordinatrice regionale del M5s spiegherà le ragioni dell’iniziativa.
