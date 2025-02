Ennesimo incidente a Saporito, il quartiere segnala: “Strade pericolose ma da 5 anni ci ignorano”

- Advertisement -

RENDE (CS) – Ieri sera ennesimo incidente a Saporito, frazione del comune di Rende. La segnalazione arriva sui social dall’Associazione “I quartieri 2.0” Saporito Surdo Difesa Linze che precisa che gli incidenti “sono stati tanti in questi anni. Ormai DA 5 ANNI, segnaliamo al comune tramite PEC e incontri, la pericolosità delle strade di Saporito e Surdo. Le promesse..tante. Ma poi promesse di cosa? La responsabilità della sicurezza stradale, afferisce a chi a vario titolo, gestisce il comune.

La sicurezza stradale, la sicurezza individuale non aspetta promesse, quasi come fosse una elargizione. Bene è tempo di esigere, senza inutili polemiche, le polemiche sviliscono, dobbiamo chiedere in modo propositivo ancora una volta, quanto ci spetta. Lunedì l’associazione provvederà a una nuova segnalazione. Qualora non si risolvesse, organizzeremo come già avevamo detto, una manifestazione di protesta. Speriamo che le persone coinvolte nell’incidente non abbiano subito gravi conseguenze”.