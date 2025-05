Elezioni Rende: concluso lo spoglio. Sandro Principe sindaco (58,7%), Ghionna 19,4%, Bilotti 14,8% – TUTTI I DATI

- Advertisement -

RENDE – Concluso nella notte lo spoglio delle 34 sezioni per le Elezioni di Rende. Sandro Principe è eletto sindaco al primo turno con il 58,54%. Il candidato del centrodestra Marco Ghionna si ferma al 29,48% davanti a Giovanni Bilotti che non supera il 15%. Rossella Gallo ottiene il 5,56% mentre Bonanno termina con l’1,79%.

Elezioni Rende: la distribuzione dei seggi

Sandro Principe raccoglie in totale 12.368 preferenze e porta a casa 14 seggi: 5 seggi vanno alla lista Insieme per Rende, la più votata, con 3.695 preferenze (17,99%), 2 seggi a tutte le altre liste: Rende Riformista con 2.202 (9,75%), Innova con 1832 preferenze (8,92%), Avanti Rende-PSI con 1691 preferenze (8,23%), Rende Avanti con 1.691 voti (7,89%) e IDM con 1.406 preferenze (6.85%). Le liste di Principe ottengono in totale 12.247 voti pari al 59,63%.

Marco Ghionna si ferma a 4.116 (19,48%) ed entra in consiglio comunale con un seggio. Gli altri 4 vanno seggi vanno a Rende Azzurra che ne ottiene due con 1.411 voti pari al 6,87%. Un solo seggio a Fratelli D’Italia che chiude con 1.059 voti (5,16%) e alla lista Futuro con 646 preferenze (3,15%).

Marco Bilotti ottiene un seggio chiudendo con 3.090 voti pari al 14,63%. Un seggio anche per i Progressisti democratici che ottengono 1.120 voti (14,63%) e Generazione che chiude con 1.1084 voti (5,28). Anche Rossella Gallo entra in consiglio comunale chiudendo la tornata elettorale con 1.174 voti pari al 5,56%. Niente da fare invece per Bonanno che resta fuori chiedendo con 379 preferenze (1,79%).

Elezioni Rende 2025 – RISULTATI FINALI

Sezioni: 34/34

Elettori: 32.246 | Votanti: 21.520 (66,68%)

Schede nulle: 338 – Schede bianche: 50 – Schede contestate: 5

SANDRO PRINCIPE LISTE Voti (%) 11.416 voti

58,76%

MARCO GHIONNA LISTE Voti (%) 3.752 voti

19,31%

GIOVANNI BILOTTI LISTE Voti (%) 2.835 voti

14,59%

ROSSELLA GALLO LISTE Voti (%) 1.062 voti

5,47%

LUCIANO BONANNO LISTE Voti (%) 364 voti

1,87%

Elezioni 2025 Rende: I VOTI DELLE LISTE

