Elezioni Regionali, l’assessore De Cicco si candida con Tridico «combatterò per servizi come acqua, strade e case»

COSENZA – Anche l’Assessore al Comune di Cosenza, Francesco De Cicco, rompe gli indugi e con un video su Facebook annuncia la sua candidatura alle prossime elezioni regionali. Correrà come consigliere a sostegno di Pasquale Tridico, candidato del campo largo di centrosinistra.

“Avevo detto nei giorni prima di Ferragosto, e qualcuno lo ha riportato, che mi sarei voluto candidare alle prossime regionali quando ancora non c’era nemmeno il candidato. Ho detto che mi sarei candidato per tutto quello che mi vedete sempre fare in giro: lavorare per le persone, per la città ma anche per quello lo spirito di misurarmi con la squadra con cui collaboro”.

“Non mi vendo e non cerco poltrone”

“Io l’ho sempre detto: se si lavora in squadra si possono fare buone cose. Chi mi conosce sa che sono una persona coerente con quello che fa, e che ha sempre fatto per la città. Io non mi vendo, non cerco poltrone, mi conoscete. Adesso vorrei fare qualcosa non solo per Cosenza o per la provincia ma anche per la Calabria. Credo in Tridico, lui crede nella mia candidatura. Così come ha creduto in me anche il sindaco di Cosenza”.

“Quello che ha fatto scattare la decisione di candidarmi – dice anche l’assessore – è stato quello che è successo nelle ultime 48: la mancanza di acqua. Siamo stati due giorni per una doppia rottura con una sofferenza che ancora stiamo pagando perchè le cisterne erano vuote. Una delle mie battaglie sarà quella di portare l’acqua in tutte le case dei calabresi. Ma non solo acqua, tra le mie mission ci sarà anche la sicurezza con la bitumazione delle strade e l’emergenza abitativa. Serivi per i cittadini che sono però fondamentali per i cittadini”.

“Io ce la metterò tutta”

“Voglio combattere per dare ai cittadini e alle famiglie calabresi servizi essenziali. Magari qualcuno potrà dire che sono piccole problematiche; ma per me sono invece grandi problematiche, perchè si tratta di servizi essenziali e di aiuto alle famiglie. Un’altra battaglia che combatto da Cosenza è il sistema delle Case Aterp che non sono accatastate, hanno barriere architettoniche e non hanno ascensori”.

“Viviamo in una regione che definisco una terra amara e disastrata negli anni, vediamo se riusciamo a farla diventare più dolce. Voglio provare a fare qualcosa per migliorare le cose Il servizio idrico, gestito dalla Sorical è un disastro. Un servizio pagato dai cittadini e dai comuni. Sono pronto a dare battaglia sempre nella legalità ma le cose devono cambiare. Io ce la metterò tutta: non vi assillerò con messaggi di amore come faranno in tanti ora per cercarvi dei voti. Io vi disturberò il meno possibile, mi trovate ogni giorno sulla strada a lavorare e sarà disponibile con tutti. Ho dimostrato quello che ho fatto e che faccio e sono ancor qua a combattere. Quando firmerò la candidatura sabato comunicherò la lista”.