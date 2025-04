Elezioni a Rende, la Lega a sostegno di Marco Ghionna punta sui giovani

RENDE – Proseguono gli appuntamenti elettorali nella città di Rende, in vista delle elezioni amministrative dei prossimi 25 e 26 maggio. Questa mattina per quanto riguarda il centrodestra, la Lega alla presenza del candidato a sindaco Marco Ghionna, ha presentato la lista dei suoi candidati al Consiglio comunale. Per la parlamentare leghista, l’onorevole Simona Loizzo, queste elezioni amministrative sono importanti perché, “oltre ad eleggere i nuovi amministratori, sono prodromiche alle prossime elezioni regionali. E a Rende la Lega, in un centrodestra compatto punta a dare un contributo notevole alla vittoria finale del candidato a sindaco Marco Ghionna”.

Gentile: ‘la Lega punta sui giovani’

E della compattezza del centrodestra lo ha ribadito anche la consigliera regionale e coordinatrice provinciale della Lega, Katya Gentile, aggiungendo che a sostegno del candidato a sindaco Marco Ghionna, la Lega ha allestito una lista puntando sui giovani.

“Un centrodestra compatto – ha spiegato invece il candidato a sindaco Marco Ghionna – che ha dato vita ad un programma e ad una proposta altrettanto coesa, permettendo di mettere a fuoco i problemi reali della città di Rende”.