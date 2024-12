Due giovani ricercatori cosentini dell’Unical premiati al Congresso della Società Chimica Italiana

- Advertisement -

RENDE – Il Dipartimento di Chimiche e Tecnologie Chimiche (CTC) si conferma eccellenza dell’Unical nel campo della ricerca e delle sperimentazioni. In occasione del “Congresso interregionale delle Sezioni Sicilia e Calabria della Società Chimica Italiana (SCI)”, tenutosi il 2 e il 3 dicembre presso l’Università di Messina, i componenti della sezione calabrese della SCI, presieduta dalla Professoressa Emilia Furia, quest’anno, hanno deciso di conferire il premio “Bernardino Telesio” all’assegnista di ricerca Fortuna Ponte e il premio per la migliore Tesi di Dottorato all’omologo Stefano Scoditti.

Ricerca sui farmaci contro il cancro

Fortunata Ponte, che è stata riconosciuta meritevole per essersi distinta nel campo delle Scienze Chimiche, attualmente sta contribuendo all’avanzamento di ricerche su farmaci anti- cancro in seno al Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche dell’Università della Calabria. Le sue intuizioni scientifiche le hanno già consentito di ricevere, quattro anni fa, una borsa di ricerca erogata dalla Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro.

Farmaci a base di platino

Scoditti, analogamente a quanto avvenuto durante il Dottorato, in questa fase sta studiando – impiegando le metodologie della Chimica teorica e computazionale – farmaci a base metallica e, nell’ambito dell’evento pubblico organizzato dalla SCI, ha presentato una relazione focalizzata sullo studio computazionale di alcuni farmaci a base di platino, allo scopo di illustrarne i meccanismi di reazione. Sia Ponte che Scoditti fanno parte del gruppo di ricerca PROMOCS, coordinato dalla Professoressa Emilia Sicilia. I due giovani, commentando i virtuosi risultati ottenuti, hanno inteso ringraziare la docente per i quotidiani confronti che hanno rappresentato la linfa del loro impegno nella valorizzazione e nella promozione della Scienza.