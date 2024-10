DSA di Cosenza: concorso per 10 posti di assistente sociale a tempo indeterminato – BANDO

COSENZA – 10 posti di assistente sociale: opportunità di lavoro. Il Comune di Cosenza, quale capofila del Distretto Socio Assistenziale n. 1 ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 10 (dieci) Assistenti Sociali (Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione ex categoria D) da assegnare al Servizio Sociale dei Comuni che fanno parte dell’Ambito Socio Assistenziale n. 1 di Cosenza: Aprigliano, Carolei, Casali del Manco, Celico, Cerisano, Cosenza, Dipignano, Domanico, Lappano, Mendicino, Pietrafitta, Rovito, Spezzano Sila e Zumpano.

10 posti di assistente sociale: Requisiti

Possono partecipare alla procedura selettiva i soggetti che, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, sono in possesso dei seguenti requisiti:

1. titolarità di uno dei seguenti status: cittadino italiano; cittadino di uno degli stati membri dell’UE; cittadino di stato terzo, familiare di cittadino di uno Stato membro UE in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 2, DPR 487/1994; Rifugiato ovvero titolare dello status di protezione sussidiaria; Ai candidati non cittadini italiani è richiesta, in ogni caso, un’adeguata conoscenza della lingua italiana sia scritta che orale.

2 – Maggiore età e comunque età non superiore al limite ordinamentale di collocamento a riposo (650 anno d’età) previsto dalle disposizioni vigenti per i dipendenti degli enti locali

3 – Godimento dei diritti civili e politici (Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici di cui al comma 1, lettera c) DPR 487/1994, è riferito al Paese di cittadinanza)

4 – Immunità da condanne penali, provvedimenti di interdizione o misure restrittive che escludano, ai sensi delle disposizioni vigenti, l’assunzione nel pubblico impiego

5 – Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile

6- Possesso di uno dei seguenti titoli: a) Laurea triennale DM 509/1999 “Scienze del Servizio Sociale” b) Laurea triennale DM 270/2004 L39 “Servizio Sociale” c) diploma universitario di durata triennale d) Laurea specialistica ex DM 509/1999 nelle seguenti classi 57/S “Programmazione e Gestione delle politiche e dei servizi sociali” e) Laurea magistrale ex DM 270/2004 nelle seguenti classi LM 87 “Servizio sociale e politiche sociali”. f) Laurea vecchio ordinamento (ante 509/1999) equiparata sulla base delle disposizioni del D.M. 09 luglio 2009 “Equiparazioni tra diplomi di lauree divecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 — ad uno dei titoli ex DM 509/1999 ed ex DM 270/2004 previsti alle sopra indicate lettere d), ed e).

7- Idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale al quale la selezione si riferisce

8 – Adeguata conoscenza della lingua italiana sia scritta che orale (nel caso di cittadini degli stati membri dell’UE o di stati terzi) da accertare in sede di svolgimento delle prove concorsuali.

9 – Iscrizione all’Albo professionale degli Assistenti sociali; ex Legge 23 marzo 1993, n. 84

10 – Possesso della patente di guida di categoria B

Domande di partecipazione e data scadenza

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata, esclusivamente per via telematica, mediante la compilazione del format di candidatura sul Portale del Reclutamento della Pubblica Amministrazione “InPA“, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/ nel termine di scadenza che sarà indicato su InPA (15 giorni naturali e consecutivi).

10 posti di assistente sociale: prove d’esame

I candidati che saranno ammessi al concorso saranno invitati a sostenere le prove d’esame,

che si articoleranno in:

PROVA SCRITTA: contenuto teorico, consisterà nella somministrazione di quiz a risposta multipla, o nello svolgimento di un elaborato, anche sintetico, o soluzione di quesiti a risposta sintetica oppure a contenuto teorico-pratico, consistente in valutazioni e/o soluzioni di uno o più problemi concreti di carattere tecnico mediante l’applicazione delle nozioni teoriche. Lo svolgimento della prova potrà avvenire mediante ausili informatici. In tal caso verranno pubblicate apposite istruzioni sul sito istituzionale del Comune di Cosenza prima della prova.

PROVA ORALE: consisterà in un colloquio individuale sulle materie di esame, diretto a verificare il grado di preparazione del candidato, la sua capacità espositiva e gli aspetti relazionali che lo contraddistinguono e sarà finalizzata alla valutazione delle attitudini attinenti al ruolo da ricoprire e delle competenze professionali possedute. La conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, nonché della lingua inglese sarà effettuata nel corso della prova orale dalla Commissione giudicatrice che potrà essere allo scopo opportunamente integrata. La prova informatica e quella d’inglese rappresentano prove d’idoneità e non concorrono alla formazione del punteggio finale.