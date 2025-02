Dramma a Cosenza: si è spento nella notte Francesco, figlio del senatore Mario Occhiuto

- Advertisement -

COSENZA – Un drammatico epilogo per il figlio più piccolo (30 anni) del senatore di Mario Occhiuto, Francesco, che ieri sera è precipitato dalla finestra dell’appartamento all’ottavo e ultimo piano di un palazzo in cui viveva con la famiglia, lungo viale Giacomo Mancini a Cosenza, poco dopo le 20. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso dall’ambulanza ma è deceduto nella notte all’ospedale Annunziata a causa delle condizioni disperate in cui versava e che non hanno permesso il trasferimento in elisoccorso al centro regionale per la ventilazione extracorporea di Catanzaro. Il giovane è nipote dell’attuale governatore della Calabria, Roberto Occhiuto e stava svolgendo il dottorato di ricerca all’università di Parma. In merito all’episodio, su cui al momento viene mantenuto uno stretto riserbo, sono in corso accertamenti.