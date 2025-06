Dramma a Cosenza: 75enne trovato senza vita in un capannone, forse morto da giorni

- Advertisement -

COSENZA – Dramma Cosenza. Il corpo senza vita di un uomo, un 75enne di origine straniera, è stato trovato senza vita in pieno centro città. Il cadavere si trovava in un capannone abbandonato tra la fine di via Popilia e Viale Giacomo Mancini non lontano dalla sede dell’Asp. Per recuperare del corpo sono intervenuti i vigili del fuoco mentre sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica per tutti i rilievi. Poco dopo è arrivato anche il magistrato di turno della Procura di Cosenza

Da quanto appreso si tratterebbe di un senza tetto e l‘uomo potrebbe essere morto da alcuni giorni (probabilmente per cause naturali) ma sarà il medico legale incaricato dalla stessa Procura ad effettuare tutti di accertamenti del caso.